MIMORIADNY ONLINE Celé NATO je v pohotovosti: Explózia ruského dronu na území aliancie, z bytovky šľahajú plamene!

BUKUREŠŤ - Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci na piatok rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar. Informuje správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
8:06 Ukrajinské námorné sily v piatok obvinili Rusko z dronového útoku na tureckú nákladnú loď, ktorá vyplávala z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny. Na lodi údajne následne vypukol požiar, informuje správa agentúry AFP.
7:52 Ďalšie bezpilotné lietadlo bolo nájdené blízko obce Basešti na severozápade Rumunska. Úrady zisťujú pôvod dronu o rozpätí krídel asi tri metre, ktorý neniesol výbušnú nálož, a okolnosti, za akých na miesto doletel. Oblasť nálezu bola zabezpečená, uviedla televízna stanica TVR.
7:45 "Odsudzujeme ruskú bezohľadnosť," uviedla hovorkyňa NATO Allison Hartová. Aliancia "bude pokračovať v posilňovaní svojej obrany proti všetkým hrozbám, vrátane tej dronovej," napísala tiež v príspevku na sociálnej sieti X. Rutte je v kontakte s rumunskými predstaviteľmi.
7:25 Rumunské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Rusko, ktorého dron v noci na piatok zasiahol obytnú budovu v meste Galati, z nezodpovednej eskalácie. Vyzvalo zároveň NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Informovala o tom agentúra AFP.
6:42 Dve ženy vo veku 80 a 47 rokov utrpeli zranenia pri ruskom nočnom útoku na Záporoží na juhovýchode Ukrajne, oznámil dnes náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Ukrajinské drony napadli Volgograd a zasiahli sklady palív v Jaroslavskej oblasti, uviedli ruské úrady.
6:10 Európska únia nikdy nebude môcť zohrávať úlohu klasického sprostredkovateľa v snahách o ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine, vyhlásila vo štvrtok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Informovala o tom agentúra DPA.
6:06 Za diskutabilné až zarážajúce označil minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár štvrtkové vyjadrenia šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej o tom, že Európska únia nemôže byť sprostredkovateľom v rusko-ukrajinských rokovaniach, pretože podporuje Kyjev. Keby sa takto podľa Blanára postupovalo pri ktoromkoľvek konflikte, sprostredkovanie by nebolo možné. Slovenský minister to uviedol vo videu na sieti Facebook po neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre.
6:00 Spojené štáty vo štvrtok počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN adresovali Rusku mimoriadne ostrú kritiku, napísala agentúra Reuters. Zástupkyňa veľvyslanca USA Tammy Bruceová odsúdila ruské použitie hypersonickej rakety Orešnik a vyzvala Moskvu, aby upustila od svojich sľúbených systematických úderov na Kyjev. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia tento apel odmietol a opätovne naliehal na zahraničných diplomatov, aby ukrajinské hlavné mesto opustili.
Dronové útoky na civilné objekty
Rusko v noci podľa ministerstva obnovilo dronové útoky na civilné objekty a infraštruktúru na Ukrajine v blízkosti hranice s Rumunskom. „Jeden z týchto dronov vletel do rumunského vzdušného priestoru, radar ho sledoval až do južnej časti mesta Galați, kde narazil do strechy bytového domu a spôsobil požiar,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa nej prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy.
Rumunské záchranné služby na sieti Facebook informovali, že dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť. Ukrajinské úrady podľa Reuters uviedli, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na piatok zaútočilo na riečno-morský prístav Izmajil na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je častým cieľom ruských útokov.
Rumunská televízia TVR vo štvrtok neskoro večer informovala aj o nájdení dronu, ktorý neniesol výbušniny, na severozápade Rumunska. Miestne úrady oblasť zabezpečili a začali vyšetrovať pôvod dronu a to, ako sa dostal do tejto oblasti. Stroj mal podľa televízie rozpätie krídel približne tri metre. Rumunsko ako členská krajina EÚ a NATO má s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. Odkedy Rusko spustilo útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji, dochádza k opakovanému narúšaniu rumunského vzdušného priestoru. Koncom apríla sa ruský dron zrútil na okraji mesta Galati a jeho padajúce úlomky poškodili stĺp elektrického vedenia a jednu budovu.