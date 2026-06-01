Nemocnica v Nitre je v núdzovom režime: Vieme, čo sa stalo!

Fakultná nemocnica v Nitre (Zdroj: TASR - Henrich Mišovič)
NITRA - Fakultná nemocnica Nitra upozorňuje, že momentálne pracuje v núdzovom režime. Dôvodom je technický výpadok informačných sietí. Urgentný príjem je v prevádzke a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, upozornila nemocnica.
Pacientom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje okamžité ošetrenie, nemocnica odporúča, aby podľa možností zvážili návštevu iného zdravotníckeho zariadenia alebo odložili svoju návštevu na neskôr. „Naši IT špecialisti intenzívne pracujú na odstránení problému a obnovení plnej funkčnosti systémov,“ skonštatovalo vedenie nemocnice.