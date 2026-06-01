Policajní odborári VALCUJÚ kritikou už aj vládu: Haló! Kde je PLÁN? Sme tu aj my, nielen vojaci, tanky a lietadlá!

BRATISLAVA - Kým Ministerstvo obrany SR predstavilo dlhodobý plán rozvoja až do roku 2040, Policajný zbor podľa Odborového zväzu polície v Slovenskej republike stále nemá porovnateľnú stratégiu, ktorá by jasne definovala jeho budúcnosť. Odborári upozorňujú na personálne problémy, zastaranú infraštruktúru aj chýbajúcu víziu rozvoja.
Odborový zväz polície v SR vo svojom stanovisku reagoval na návrh Dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany s výhľadom do roku 2040. Hoci dokument vyvoláva diskusie najmä pre zámer zvýšiť obranné výdavky až na 3,5 percenta HDP, policajní odborári oceňujú, že armáda má aspoň jasne stanovené smerovanie. V krátkom čase tak ide o ďalšiu kritiku z radov policajných odborárov po tom, ako práve nevyznamenali ani opozičného lídra Michala Šimečku.
"Ide o rozsiahly dokument, ktorý stanovuje konkrétne ciele a priority rezortu obrany, od počtov personálu cez modernizačné projekty, rozvoj infraštruktúry a výcviku až po finančný rámec na najbližších pätnásť rokov," uviedol zväz. Podľa neho platí, že "ministerstvo obrany aspoň teoreticky vie, kam chce smerovať, a svoje predstavy pretavilo do strategického dokumentu".
Milióny do obrany, polícia podľa odborárov zaostáva
Zväz zároveň upozorňuje, že navrhované navyšovanie obranných výdavkov otvára otázku priorít štátu. Podľa odborárov totiž dlhodobo platí, že zatiaľ čo financovanie obrany rastie, vnútorná bezpečnosť zostáva na vedľajšej koľaji.
"Bezpečnosť štátu totiž netvoria iba tanky, lietadlá a protivzdušná obrana, ale aj dostatok policajtov v uliciach, funkčné policajné budovy, moderná technika a schopnosť štátu zabezpečiť verejný poriadok," zdôraznili.
Práve preto považujú za legitímnu diskusiu o tom, či by Slovensko nemalo podobne ako pri obrane definovať aj minimálnu úroveň financovania Policajného zboru vyjadrenú podielom na HDP.
Kde je nejaký dokument?
Podľa odborárov však nie je úlohou rezortu obrany riešiť problémy polície. Oveľa dôležitejšie je podľa nich to, že podobný strategický dokument chýba pod Ministerstvom vnútra SR.
"Kým rezort obrany predkladá víziu svojho rozvoja až do roku 2040, vnútorná bezpečnosť dodnes nemá nielen porovnateľný dlhodobý plán, ale prakticky ani akýkoľvek iný ucelený strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie Policajného zboru na nasledujúce roky," uviedol Odborový zväz polície v SR.
Chýbajú skúsení policajti aj moderné zázemie
Odborári zároveň pripomínajú problémy, na ktoré upozorňujú už dlhodobo. Podľa nich Policajný zbor zápasí s nedostatkom personálu, technickým dlhom aj nevyhovujúcou infraštruktúrou. "Chýbajú najmä skúsení policajti, mnohé budovy sú v nevyhovujúcom stave a modernizácia často prebieha nesystematicky," konštatuje zväz.
Riešením má byť komplexná stratégia rozvoja polície. Tá by podľa odborárov mala zahŕňať personálne stavy, systém odmeňovania, služobné podmienky, technické vybavenie, infraštruktúru aj vzdelávanie príslušníkov.
"Policajný zbor potrebuje jasne definovanú víziu svojho rozvoja, ktorá bude riešiť personálne stavy, odmeňovanie, služobné podmienky, technické vybavenie, infraštruktúru aj vzdelávanie," uviedli.
Vládu vyzývajú, aby konala
Podľa odborového zväzu by takýto dokument nemal byť závislý od politických zmien po voľbách. Mal by mať podporu vlády aj parlamentu, aby zabezpečil kontinuitu rozvoja bezpečnostných zložiek.
Záver stanoviska preto smeruje k jednoznačnej výzve: "Ak štát považuje bezpečnosť za strategickú prioritu, nemôže sa to týkať iba vonkajšej bezpečnosti. Vnútorná bezpečnosť tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a zaslúži si rovnaký systematický prístup, dlhodobé plánovanie a stabilné financovanie."
Odborári dodávajú, že diskusia už nemá byť o tom, či Slovensko potrebuje dlhodobý plán rozvoja Policajného zboru. "Otázka znie, prečo ho ešte stále nemá," uzavreli.
O reakciu na toto vyhlásenie policajných odborárov sme požiadali aj rezort vnútra.