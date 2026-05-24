Manžel slovenskej moderátorky prehovoril: Detaily operácie! TOTO je dôvod, prečo musela pod nôž...

BRATISLAVA - Len pár dní po pôrode dcérky Chiary si moderátorka Barbora Krajčírová prešla mimoriadne náročným obdobím. Jej manžel zverejnil vyjadrenie, v ktorom otvorene priznal dôvod náhlej operácie.
Slovenská moderátorka Barbora Krajčírová si po narodení tretieho dieťatka prešla mimoriadne náročnými chvíľami. Len niekoľko dní po pôrode dcérky Chiary ju museli náhle hospitalizovať a urgentne operovať. O celej situácii sa na sociálnej sieti podelil jej manžel Ľuboš, ktorý ostal doma s novorodencom a naplno pocítil všetky rodičovské povinnosti.
„Manželku museli urgentne opäť hospitalizovať a operovať. Zrazu som ostal pri malej úplne naplno – nočné vstávanie každé dve hodiny, mlieko, prebaľovanie, uspávanie… do toho únava a strach o ženu,“ opísal bolestné chvíle Krajčírovej manžel.
Najnovšie sa rozhodol pridať aj ďalšie vyjadrenie. „Popravde, ja by som po treťom cisárskom nezvládol ani otvoriť jogurt… a nie ešte operáciu slepého čreva a pruhu. Začínam mať podozrenie, že doma nežijem s človekom, ale s Terminátorom,“ napísal s humorom, no zároveň veľkým rešpektom voči svojej manželke Barbore.
Je zrejmé, že náročné obdobie ich rodinu ešte viac spojilo a Ľuboš dnes na svoju manželku pozerá s ešte väčším obdivom a rešpektom. Samotná Barbora sa prihovorila prostredníctvom sociálnej siete: „Tieto posledné dni mi dali zabrať… vďaka môjmu manželovi a celej mojej rodine sme to dúfam zvládli… a nebudem vám hovoriť, aká som rada, že sme doma.“
