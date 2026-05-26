Ďalší plán Trumpa! Chce, aby bol iránsky obohatený urán zničený

WASHINGTON - Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom „prijateľnom“ mieste. Informuje príspevok Trumpa na jeho platforme Truth Social.
„Obohatený urán (jadrový prach!) bude buď okamžite odovzdaný Spojeným štátom, aby bol dovezený späť domov a zničený, alebo - čo by bolo najlepšie - v spolupráci a koordinácii s islamskou republikou zničený na mieste, prípadne na inom prijateľnom mieste, pričom tento proces a udalosť bude sledovať komisia pre atómovú energiu alebo jej ekvivalent ako svedok,“ napísal Trump.
Šéf Bieleho domu sa minulý týždeň zaviazal, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento rádioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. „Dostaneme ho. Nepotrebujeme ho a ani ho nechceme. Pravdepodobne ho zničíme po tom, čo ho získame, no nemôžeme dovoliť, aby si ho nechali,“ povedal Trump reportérom v Bielom dome.
Predpokladá sa, že Irán vlastní približne 408 kilogramov vysoko obohateného uránu. Šéf Bieleho domu ešte v apríli uviedol, že presun materiálu nebude jednoduchý, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu vo vojne proti Iránu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.