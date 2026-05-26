Kopec Slovákov cestuje za prácou: Mnohí netušia, že majú nárok na TENTO príspevok, suma, z ktorej vám padne sánka!

BRATISLAVA - Ľudia, ktorí si po období nezamestnanosti nájdu prácu, môžu od štátu získať finančný príspevok na dochádzanie. Ide hlavne o prípady, kedy treba na pracovisko cestovať niekoľko kilometrov. Peniaze sú určené na pokrytie časti nákladov spojených s cestovaním do zamestnania a v niektorých prípadoch ich možno poberať až jeden rok. V súčasnosti je táto téma ešte aktuálnejšia, ako kedykoľvek predtým, keďže narástla aj suma tankovania pohonných hmôt.
O príspevku na dochádzku za prácou informuje na svojom webe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na dochádzku za prácou je v tomto prípade určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli najmenej tri mesiace evidovaní na úrade práce a z evidencie ich vyradili po nástupe do pracovného pomeru.
O finančnú pomoc však treba požiadať včas. Žiadosť musí zamestnanec podať písomne najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do novej práce.
Peniaze dostanete aj po zmene zamestnania, sledujte si tento termín
Výhodou príspevku je, že jeho vyplácanie nemusí skončiť ani v prípade zmeny pracovného miesta. Úrad práce môže príspevok poskytovať aj naďalej, ak človek prejde do iného pracovnoprávneho vzťahu. Výnimkou sú dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
Príspevok sa vypláca na základe dohody medzi úradom práce a zamestnancom počas šiestich mesiacov. Ak však išlo o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, obdobie vyplácania sa môže predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.
O akej sume sa rozprávame?
Maximálna suma príspevku je stanovená na 150 eur mesačne. Konkrétna výška závisí od viacerých faktorov, najmä od vzdialenosti medzi bydliskom a pracoviskom či počtu odpracovaných dní v danom mesiaci.