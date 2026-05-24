FOTO Česko má novú kráľovnú krásy: Miss Czech Republic 2026 sa stala športovkyňa Lucie Pisková!

PRAHA - A je to tu! Novou Miss Czech Republic 2026 sa stala 22-ročná Lucie Pisková. Študentka z Prahy porazila vo finálovom rozstrele Elišku Kukačovú a bude reprezentovať Česko na svetovej súťaži Miss World. Porotu zaujala nielen krásou, ale aj športovou minulosťou.
Vo Fóre Karlín v Prahe sa v sobotu večer uskutočnil slávnostný galavečer Miss Czech Republic 2026, ktorý pozná svoju novú víťazku. Korunku krásy získala 22-ročná Lucie Pisková z Ostravy. Vďaka triumfu bude sympatická brunetka Českú republiku reprezentovať na prestížnych svetových súťažiach krásy vrátane Miss World.
Lucie Pisková meria 176 centimetrov a študuje na Metropolitnej univerzite v Prahe. V minulosti sa venovala vrcholovému športu – súťažila v skoku do diaľky, šprintoch a vyskúšala si aj skok o žrdi. Medzi jej záľuby patrí šport v rôznych podobách, pečenie, varenie a sledovanie pretekov Formuly 1.
Počas finálového večera nechýbala tradičná promenáda v plavkách ani prehliadka spoločenských šiat. Organizátori tento rok prvýkrát zaradili aj talentovú disciplínu finalistiek. Udeľovali sa tiež vedľajšie tituly za popularitu či fotogenickosť. Odborná porota zároveň rozhodla aj o ďalších reprezentantkách Česka na prestížnych svetových súťažiach krásy. Titul Miss Grand Czech Republic 2026 získala influencerka Dominique Alagia, Miss Supranational Czech Republic 2026 sa stala Barbara Plintová, titul Miss International Czech Republic 2026 patrí Laure Anne Glozarovej a Miss Earth Czech Republic 2026 získala Hana Dědková.
Galavečer ponúkol aj bohatý sprievodný program, módne prehliadky značky Aname či hudobné vystúpenie DJ Jana Nedvěda. Večer moderovali Justýna Zedníková a Daniela Brzobohatá.
