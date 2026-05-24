Utajovaná láska herca Jackuliaka: S touto známou herečkou bol 5 rokov! Prežila si so mnou peklo

BRATISLAVA - Roky bolo okolo ich vzťahu ticho. Slovenský herec Ján Jackuliak (47) teraz prvýkrát otvorene prehovoril o žene, ktorá bola dlhé obdobie súčasťou jeho života. Ich láska trvala dlhých päť rokov, no koniec vraj rozhodne nebol pokojný.
Herec Ján Jackuliak, ktorého diváci poznajú najmä z úloh drsniakov a záporákov, prekvapil úprimným priznaním o svojom súkromí. V rozhovore pre český Expres totiž po prvýkrát otvorene prehovoril o vzťahu s českou herečkou Jitkou Čvančarovou (48).
Dvojica spolu tvorila pár dlhých päť rokov, no svoj vzťah si dlhodobo strážila v súkromí. Jackuliak dnes priznáva, že išlo o veľkú lásku, na ktorú nikdy nezabudne. „Boli sme mladí, strašne zamilovaní a zažili sme spolu krásne aj zlé chvíle,“ povedal herec. Veľkú pozornosť však vzbudili najmä jeho slová o náročnom období, ktorým si prešli. „Prešiel som si peklom a ona si prešla peklom so mnou,“ priznal úprimne Jackuliak.
Ani ich rozchod vraj nebol vôbec jednoduchý. „Rozišli sme sa dosť taliansky,“ naznačil herec, čím dal jasne najavo, že o emócie a dramatické momenty nebola núdza. Zaujímavé však je, že napriek búrlivej minulosti medzi nimi dnes nepanuje nevraživosť. Práve naopak. Jackuliak o Čvančarovej hovorí s veľkým rešpektom a obdivom. Dokonca priznal, že ju nedávno kontaktoval kvôli projektu, ktorý pripravuje na Slovensku.
„Jitka má obrovské srdce. Pre mňa je ako Sophia Loren,“ vyhlásil herec a pridal aj spomienku, ktorá ho na bývalej partnerke fascinovala. Podľa jeho slov bola Čvančarová ženou, ktorá sa nebála žiadnej práce. „Zažil som, ako sadla do traktora a išla na zemiaky. Potom sa dala do poriadku a večer žiarila na večierku v Prahe,“ zaspomínal si Jackuliak.Zdá sa, že aj keď ich veľká láska skončila búrlivo, po rokoch medzi nimi zostalo silné puto.
