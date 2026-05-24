Nedeľa24. máj 2026, meniny má Ela, Vanesa, zajtra Urban

Utajovaná láska herca Jackuliaka: S touto známou herečkou bol 5 rokov! Prežila si so mnou peklo

Ján Jackuliak Zobraziť galériu (30)
Ján Jackuliak (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Roky bolo okolo ich vzťahu ticho. Slovenský herec Ján Jackuliak (47) teraz prvýkrát otvorene prehovoril o žene, ktorá bola dlhé obdobie súčasťou jeho života. Ich láska trvala dlhých päť rokov, no koniec vraj rozhodne nebol pokojný.

Herec Ján Jackuliak, ktorého diváci poznajú najmä z úloh drsniakov a záporákov, prekvapil úprimným priznaním o svojom súkromí. V rozhovore pre český Expres totiž po prvýkrát otvorene prehovoril o vzťahu s českou herečkou Jitkou Čvančarovou (48).

Dvojica spolu tvorila pár dlhých päť rokov, no svoj vzťah si dlhodobo strážila v súkromí. Jackuliak dnes priznáva, že išlo o veľkú lásku, na ktorú nikdy nezabudne. „Boli sme mladí, strašne zamilovaní a zažili sme spolu krásne aj zlé chvíle,“ povedal herec. Veľkú pozornosť však vzbudili najmä jeho slová o náročnom období, ktorým si prešli. „Prešiel som si peklom a ona si prešla peklom so mnou,“ priznal úprimne Jackuliak.

Utajovaná láska herca Jackuliaka:
Zobraziť galériu (30)
 (Zdroj: Profimedia)

Ani ich rozchod vraj nebol vôbec jednoduchý. „Rozišli sme sa dosť taliansky,“ naznačil herec, čím dal jasne najavo, že o emócie a dramatické momenty nebola núdza. Zaujímavé však je, že napriek búrlivej minulosti medzi nimi dnes nepanuje nevraživosť. Práve naopak. Jackuliak o Čvančarovej hovorí s veľkým rešpektom a obdivom. Dokonca priznal, že ju nedávno kontaktoval kvôli projektu, ktorý pripravuje na Slovensku.

„Jitka má obrovské srdce. Pre mňa je ako Sophia Loren,“ vyhlásil herec a pridal aj spomienku, ktorá ho na bývalej partnerke fascinovala. Podľa jeho slov bola Čvančarová ženou, ktorá sa nebála žiadnej práce. „Zažil som, ako sadla do traktora a išla na zemiaky. Potom sa dala do poriadku a večer žiarila na večierku v Prahe,“ zaspomínal si Jackuliak.Zdá sa, že aj keď ich veľká láska skončila búrlivo, po rokoch medzi nimi zostalo silné puto.


Viac o téme: Ján JackuliakJitka Čvančarová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ján Jackuliak
Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Domáci prominenti
Jackuliak sa už nedokáže
Hercovi Jackuliakovi už RUPLI NERVY... Tvrdý ODKAZ premiérovi: Fico, NIČÍŠ budúcnosť môjho dieťaťa!
Domáci prominenti
Ján Jackuliak
Ján Jackuliak sa POBIL, teraz ho čaká repete: Odkaz všetkým chlapom!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lucie Pišková je novou Miss Czech Republic 2026, bodovala aj Dominique Alagia
Lucie Pišková je novou Miss Czech Republic 2026, bodovala aj Dominique Alagia
Feminity TV
Aicha prehovorila o vzťahu: Čo prezradila o ďalšom vážnom kroku po štyroch rokoch
Aicha prehovorila o vzťahu: Čo prezradila o ďalšom vážnom kroku po štyroch rokoch
Prominenti
Otvorenie výstavy 100-vka v priestoroch galérie Umelka v Bratislave
Otvorenie výstavy 100-vka v priestoroch galérie Umelka v Bratislave
Správy

Domáce správy

FOTO Fico s Dankom si
Fico s Dankom si po hokeji posielajú videoodkazy: Rozduchávanie krízy? Pán premiér, bez nás tu nemusíte byť!
Domáce
FOTO Záchranná akcia na Kľaku
Zásah pod Kľakom: Zranenej turistke pomáhal vrtuľník aj horskí záchranári
Domáce
Aktualizujeme Chlapci, nevadí, ideme ďalej!
Chlapci, nevadí, ideme ďalej! REAKCIE politikov na hokejovú prehru s Českom, chystajte sa radšej na Kanadu!
Domáce
Slovenské školy vyzbierali rekordné množstvo elektroodpadu – získali tisíce športových potrieb
Slovenské školy vyzbierali rekordné množstvo elektroodpadu – získali tisíce športových potrieb
Regióny

Zahraničné

Obrovská tragédia: Zrútila sa
Obrovská tragédia: Zrútila sa výšková budova! Úrady sa obávajú, že pod troskami uviazlo až 40 ľudí
Zahraničné
FOTO Trump bol opäť v
Trump bol opäť v ohrození! Panika pri Bielom dome a uzávierka ulice: Polícia eliminovala STRELCA!
Zahraničné
Streľba pri Bielom dome
Streľba pri Bielom dome a panika aj pred kamerami: Reportérky v živom vysielaní doslova zamrzli, museli sa aj kryť!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky na
MIMORIADNY ONLINE Útoky na oboch stranách! Rusi pustošia Kyjev: Ukrajinci zasiahli ropné terminály
Zahraničné

Prominenti

Ján Jackuliak
Utajovaná láska herca Jackuliaka: S touto známou herečkou bol 5 rokov! Prežila si so mnou peklo
Domáci prominenti
Lenka Šóošová
Šoóšovej radosť vystriedali obavy: FOTO z nemocnice!
Domáci prominenti
Ruslana
Speváčka Ruslana oklamala vek: Fú, veď má 53 a... už 31 rokov je vydatá za tohto muža!
Osobnosti
Let's Dance, Jakub Jablonský
Dubayová späť na javisku! Herečka ukázala zákulisie Mojžiša, prekvapene sa ozval aj známy režisér...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dáva vám drahé darčeky
Dáva vám drahé darčeky a skrýva mobil? Odborníci odhalili nenápadné znaky, že partner môže podvádzať
Zaujímavosti
Teplo alebo ľad na
Teplo alebo ľad na bolesť kĺbov? Odborníci majú jasno
vysetrenie.sk
Parazity preskakujú medzi druhmi!
Parazity preskakujú medzi druhmi! Nová štúdia odhaľuje DESIVÉ prepojenie ľudí a zvierat
Zaujímavosti
Turritopsis dohrnii
Vedci ju nazývajú nesmrteľnou! Táto medúza dokáže omladnúť a začať život odznova
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenky objavili hit leta: Opálenie ako z dovolenky aj bez jediného lúča slnka!
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk

Ekonomika

Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!

Šport

Juraj Slafkovský vo finále konferencie: Online prenos z druhého zápasu Carolina – Montreal
Juraj Slafkovský vo finále konferencie: Online prenos z druhého zápasu Carolina – Montreal
Juraj Slafkovský
MS V HOKEJI 2026 Šokujúci výsledok, ktorý ovplyvní aj Slovensko! Nórsko nečakaným triumfom zamotáva skupinu
MS V HOKEJI 2026 Šokujúci výsledok, ktorý ovplyvní aj Slovensko! Nórsko nečakaným triumfom zamotáva skupinu
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Červenka skóroval spôsobom, ktorý nikto nepochopil: Odohrať zápas bez presilovky je smiešne
MS V HOKEJI 2026 Červenka skóroval spôsobom, ktorý nikto nepochopil: Odohrať zápas bez presilovky je smiešne
Slováci
MS V HOKEJI 2026 Zaslúžili by sme si minimálne bod: Pozrite si reakcie po smolnej prehre proti Česku
MS V HOKEJI 2026 Zaslúžili by sme si minimálne bod: Pozrite si reakcie po smolnej prehre proti Česku
Slováci

Auto-moto

NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
MIRRI: AI má pomáhať ekonomike, nie vytláčať zamestnancov, pomôcť má memorandum
Domáce
Víkend, ktorý vám môže zmeniť kariéru: Prečo úspešní ľudia nikdy úplne „nevypnú“ a čo robia inak
Víkend, ktorý vám môže zmeniť kariéru: Prečo úspešní ľudia nikdy úplne „nevypnú“ a čo robia inak
Práca a voľný čas
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Vzťahy na pracovisku
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
Rady a tipy
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Ovocné dezerty

Technológie

Tieto éčka nájdeš v šunke, víne, džúsoch aj hotových jedlách. Vedci ich spojili s vyšším rizikom infarktu, mŕtvice či vysokého tlaku
Tieto éčka nájdeš v šunke, víne, džúsoch aj hotových jedlách. Vedci ich spojili s vyšším rizikom infarktu, mŕtvice či vysokého tlaku
Veda a výskum
Samsung telefóny majú SOS tlačidlo, ktoré si však musíš zapnúť. V núdzovej situácii ti môže zachrániť krk
Samsung telefóny majú SOS tlačidlo, ktoré si však musíš zapnúť. V núdzovej situácii ti môže zachrániť krk
Návody
Schrödingerove hodiny: Čas môže podľa fyzikov tikať rýchlejšie aj pomalšie naraz
Schrödingerove hodiny: Čas môže podľa fyzikov tikať rýchlejšie aj pomalšie naraz
Veda a výskum
VIDEO: Ruský dron Molniya sypal nad Ukrajinou žeravý kov. Lacný stroj z preglejky má prepáliť siete, ktoré chránia vojakov pred FPV dronmi
VIDEO: Ruský dron Molniya sypal nad Ukrajinou žeravý kov. Lacný stroj z preglejky má prepáliť siete, ktoré chránia vojakov pred FPV dronmi
Armádne technológie

Bývanie

Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať

Pre kutilov

Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Novou Miss Czech Republic 2026 sa stala Lucie Pišková. Úspech slávila aj influencerka Dominique Alagia
Zahraničné celebrity
Novou Miss Czech Republic 2026 sa stala Lucie Pišková. Úspech slávila aj influencerka Dominique Alagia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump bol opäť v
Zahraničné
Trump bol opäť v ohrození! Panika pri Bielom dome a uzávierka ulice: Polícia eliminovala STRELCA!
Streľba pri Bielom dome
Zahraničné
Streľba pri Bielom dome a panika aj pred kamerami: Reportérky v živom vysielaní doslova zamrzli, museli sa aj kryť!
MIMORIADNY ONLINE Útoky na
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky na oboch stranách! Rusi pustošia Kyjev: Ukrajinci zasiahli ropné terminály
Donald Trump
Zahraničné
Trump šokuje svet! S Iránom sme už z veľkej časti vyjednali DOHODU o konci vojny a OTVORENÍ prielivu

Ďalšie zo Zoznamu