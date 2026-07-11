Viacerí Slováci chytajú z lietania hotovú PANIKU: Prehovorili expertky, takto strach hravo porazíte!

LEVICE – Letná dovolenka sa pre mnohých spája s cestovaním lietadlom, no nie každý si nástup na palubu užíva bez obáv. Strach z lietania patrí medzi časté problémy a podľa odborníčok môže potrápiť nielen ľudí, ktorí letia prvýkrát, ale aj skúsených cestovateľov. Psychologičky z Nemocnice AGEL Levice vysvetľujú, ako sa s úzkosťou vyrovnať a čo môže pomôcť ešte pred odletom.
Lietanie je dnes dostupnejšie než kedykoľvek predtým a počas letných dovoleniek ho využívajú tisíce Slovákov. Napriek tomu mnohí pociťujú nervozitu už niekoľko dní pred odletom. Podľa klinických psychologičiek Barbary Budinskej a Slávky Pecárovej z Nemocnice Agel Levice nejde o nič výnimočné. Ak však strach človeka obmedzuje natoľko, že sa kvôli nemu vzdáva cestovania, mal by zvážiť odbornú pomoc.
Psychologičky upozorňujú, že strach z lietania býva často prepojený s ďalšími psychickými ťažkosťami, ako sú úzkostné poruchy, panické ataky či rôzne fóbie. V takýchto prípadoch môže výrazne pomôcť psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna alebo expozičná terapia.
Dobre sa pred cestou vyspite
Pred cestou odporúčajú odborníčky dopriať si dostatok spánku, obmedziť kofeín aj alkohol, ktoré môžu úzkosť ešte zosilniť, a na letisko prísť s dostatočným predstihom. Vyhnúť sa zbytočnému stresu z meškania môže podľa nich výrazne prispieť k pokojnejšiemu začiatku dovolenky.
Ak sa nervozita objaví už niekoľko dní pred letom, podľa Barbary Budinskej je dôležité pracovať so svojimi myšlienkami.
"Pomáha pracovať s myšlienkami, naučiť sa relaxačné techniky, získať si fakty o lietaní, ktoré znížia mýty a katastrofické presvedčenia, a plánovať upokojujúce aktivity. Ak úzkosť výrazne narúša fungovanie, odporúčam vyhľadať odborníka ešte pred cestou," vysvetlila klinická psychologička Barbara Budinská.
Osvojte si známe techniky a dýchacie cvičenia
Pomôcť môžu aj jednoduché techniky počas samotného letu. "Dychové cvičenia alebo techniky všímavosti môžu veľmi pomôcť. Spomalia dych, upokoja telo aj myseľ, odpútajú pozornosť a sústredia nás na prítomný okamih, nie na katastrofické scenáre," doplnila Slávka Pecárová.
Veľkú úlohu zohrávajú aj blízki
Psychologička zároveň upozorňuje, že dôležitá je podpora ľudí, ktorí s vystrašeným cestujúcim letia. Namiesto zľahčovania situácie vetami ako „to nič nie je“ alebo „nemáš sa čoho báť“ odporúča prejaviť empatiu, rozptýliť pozornosť rozhovorom či pripomenúť pokojné dýchanie.
Odborníčky zároveň vyvracajú viaceré rozšírené mýty. Mnohí ľudia sa napríklad obávajú, že turbulencie sú životu nebezpečné alebo že zásah bleskom môže spôsobiť pád lietadla. Realita je však podľa nich iná. Letecká doprava patrí medzi najbezpečnejšie spôsoby cestovania a moderné lietadlá sú skonštruované tak, aby zvládli aj veľmi náročné podmienky.
Dobrou správou podľa psychologičiek je, že strach z lietania sa dá vo väčšine prípadov výrazne zmierniť. Niektorí ľudia ho dokonca úplne prekonajú, iní sa ho naučia úspešne zvládať, takže im už nebráni cestovať a naplno si užívať dovolenky.