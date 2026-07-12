Šokujúce podozrenie: Trpí Trump naozaj demenciou? Jasné slová lekára

NEW YORK - Donald Trump počas summitu NATO opäť zaujal viacerými slovnými prešľapmi. Jeho vystúpenia rozprúdili diskusiu o zdravotnom stave amerického prezidenta, najmä o demencii, zatiaľ čo Biely dom akékoľvek pochybnosti odmieta.
Niekoľko vystúpení amerického prezidenta Donalda Trumpa počas summitu NATO v Ankare opäť vyvolalo otázky o jeho mentálnej kondícii. Pozornosť vzbudilo najmä to, že si počas jedného z prejavov pomýlil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Vladimirom Putinom. V inom momente zasa hovoril o „Islamskej republike Japonsko“. Jeho vyjadrenia sa okamžite stali témou svetových médií a sociálnych sietí.
Odborník upozornil na možné zmeny
Nemecký denník Bild, ktorý sa téme podrobne venoval, oslovil newyorského chirurga Paula Hasera. Ten uviedol, že pri porovnaní Trumpových dnešných vystúpení s prejavmi spred niekoľkých rokov podľa neho badať zmeny v spôsobe vyjadrovania.
Lekár upozornil na častejšie preskakovanie medzi témami, opakovanie rovnakých myšlienok či zmeny v jazykových návykoch: „Niektoré jazykové vzorce miznú. To je už pomerne nápadné.“ Zároveň však zdôraznil, že prezidenta osobne nevyšetroval, a preto nejde o lekársku diagnózu, ale o odborný názor vychádzajúci z verejne dostupných vystúpení.
Pozornosť vzbudili aj ďalšie momenty
Diskusiu nevyvolali len slovné prešľapy. Médiá si všimli aj zábery z príletu do Ankary, na ktorých turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan Trumpovi pri prehliadke čestnej stráže na krátky okamih pomohol pri chôdzi tým, že ho chytil za ruku.
Americký prezident podobné komentáre odmieta. Svoj štýl vystupovania dlhodobo označuje ako „The Weave“, teda spôsob prejavu, pri ktorom zámerne odbočuje od hlavnej témy a neskôr sa k nej vracia. Prezentuje to ako svoju silnú stránku.
Biely dom pochybnosti odmieta
Administratíva Donalda Trumpa trvá na tom, že prezident je vo veľmi dobrej zdravotnej kondícii. Biely dom pripomína výsledky jeho pravidelných lekárskych prehliadok a odmieta tvrdenia, že by slovné omyly naznačovali vážnejšie zdravotné problémy.
Hovorkyňa Karoline Leavittová zároveň kritizovala časť médií za dvojitý meter. Podľa nej boli podobné prešľapy bývalého prezidenta Joea Bidena hodnotené oveľa zhovievavejšie.
Podobné diskusie sprevádzali aj Bidena
Otázky týkajúce sa veku a mentálnej kondície pritom nie sú v americkej politike ničím novým. Počas minuloročnej predvolebnej kampane čelil podobnej vlne kritiky aj Joe Biden po viacerých verejných prešľapoch vrátane momentu, keď si pomýlil Volodymyra Zelenského s Vladimirom Putinom.
Ani v jednom prípade však samotné verejné vystúpenia nestačia na stanovenie zdravotnej diagnózy. O prípadných ochoreniach môže rozhodnúť iba lekárske vyšetrenie, nie jednotlivé mediálne zábery či prejavy.