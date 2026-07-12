Prešlo viac ako 10 rokov od jej výhry: Aha, ako dnes vyzerá Gyöngyi Bodišová!

BRATISLAVA - Keď v roku 2015 ovládla šou Česko Slovensko má talent, mnohí jej predpovedali hviezdnu kariéru. Gyöngyi Bodišová si podmanila porotu aj divákov, odniesla si výhru 100-tisíc eur a zdalo sa, že má pred sebou veľkú budúcnosť. Namiesto raketového úspechu však z verejného života takmer zmizla. Ako dnes vyzerá?
V roku 2015 sa v šou Česko Slovensko má talent objavila dovtedy neznáma speváčka Gyöngyi Bodišová. Už počas prvého vystúpenia svojím mimoriadnym hlasom doslova šokovala porotu aj divákov a okamžite sa zaradila medzi najväčšie favoritky súťaže.
Gyöngyi Bodišová opäť na obrazovkách: HVIEZDI v maďarskom X Factore a... Aha, ako dnes vyzerá!
Svoj talent napokon pretavila až do veľkého finále, kde zvíťazila a domov si odniesla rozprávkovú výhru 100-tisíc eur. Mnohí boli presvedčení, že práve vtedy sa začína jej veľká hudobná kariéra. Realita však bola napokon iná. Hoci sa po skončení šou snažila na úspech nadviazať, postupne začala bez vysvetlenia rušiť naplánované koncerty a z verejného života sa takmer úplne vytratila. Namiesto raketového štartu kariéry o nej bolo počuť čoraz menej.
Na hudbu však nikdy nezanevrela. Po rokoch sa opäť pripomenula fanúšikom, keď sa v roku 2024 objavila v maďarskej verzii speváckej súťaže X Factor. Gyongyi zostala aktívna a na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje covery známych skladieb, ktorými dokazuje, že jej výnimočný hlas nestratil nič zo svojej kvality. A ako vyzerá dnes? Pozrite sa, ako sa Gyöngyi Bodišová zmenila za 11 rokov od svojho triumfu v Česko Slovensko má talent.