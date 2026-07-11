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Muž dostal CHOROBNÚ chuť na pizzu: Vzal dopravnú značku a rozrazil sklo výkladu, nastalo nemilé prekvapenie!

Muž sa vlámal do pizzerie s dopravnou značkou v rukách. Jedla sa však nedočkal.
Muž sa vlámal do pizzerie s dopravnou značkou v rukách. Jedla sa však nedočkal. (Zdroj: policie.gov.cz)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PRAHA - V uliciach českého hlavného mesta sa odohrala poriadna bizarnosť, ktorú zachytila aj bezpečnostná kamera. Muž začal búchať päsťami do presklenného výkladu zariadenia s občerstvením. Pozeral sa totiž na stojan, v ktorom sa mala nachádzať pizza. V zúfalom hlade sa preto rozhodol konať agresívne a výklad rozbil dopravnou značkou. To, čo ho však čakalo vo vnútri, ho nemilo prekvapilo.

"Dáme si pizzu, chcete?" presne touto otázkou začal muž svoj agresívny čin pri jednom z pražských podnikov s občerstvením. Lúpežník sa totiž nazdával, že sa cez presklennú stenu pozerá na stojan s čerstvými pizzami, hoci výklenok bol zavretý a celá prevádzka mala evidentne zavreté. Muž sa druhého blízko stojaceho muža opäť spýtal, či mu pomôže.

VIDEO Pozrite si zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré uverejnila polícia:

Lúpež pizzerie nedopadla podľa predstáv vlámača a čakalo ho nemilé prekvapenie (Zdroj: policie.gov.cz)

"Pravdepodobne veľká chuť na pizzu vo výklade dohnala muža na zločinné myšlienky. Ten sa koncom mája vlámal do pizzérie na Tylovom námestí. Skutočnosť, že bola predajňa zatvorená, pre neho nepredstavovala žiadnu prekážku," napísala polícia, ktorá teraz po totožnosti muža pátra.

Čakala ho len veľká smola

Najprv sa opakovane pokúšal rozbiť výklad päsťou, ale bez úspechu. Preto si na pomoc vzal dopravnú značku, ktorá stála neďaleko. "Po chvíli výlohu so značkou prerazil a muž mal voľnú cestu k vytúženej pochúťke. Aké však asi bolo jeho prekvapenie, keď zistil, že pizze vystavené vo výklade sú iba papierové makety?" dodala s humorom polícia, avšak s tým, že mužovi teraz hrozí trest.

Muž mal dokonca pri vykonávaní činu aj ďalšie poznámky na blízko stojaceho ďalšieho muža, ktorý mu odmietol pomôcť. "Máte hlad? Máte hlad? ... Dáme si pizzu, chcete?" zopakoval muž druhému mužovi, ktorý mu na túto otázku odpovedal kladne. "Dávajte pozor na políciu. Potrebujem zatlačiť na nohy! Mohli ste sa najesť. Takto budem žrať už iba sám," sklamane okomentoval odchod druhého muža z jeho blízkosti. Následne začal šmátrať po papierových maketách a potom hladný odišiel.

Viac o téme: VýkladPizzaDopravná značkaPolícia PrahaKrádežMuž
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