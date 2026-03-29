Trapas priamo na pódiu: Krásnej Miss vypadli zuby!

THAJSKO - Nečakaný moment zo súťaže Miss Grand Thailand obletel internet. Mladá súťažiaca Kamolwan Chanago čelila priamo na pódiu nepríjemnému trapasu. Namiesto paniky však zachovala chladnú hlavu!
Niečo takéto sa na súťažiach krásy len tak nevidí. Počas jednej z etáp thajskej súťaže Miss Grand Thailand sa mladá súťažiaca Kamolwan Chanago ocitla v mimoriadne nepríjemnej situácii. Priamo na pódiu, počas jej verejného prejavu, sa jej totiž uvoľnili a začali vypadávať zubné fazety.
Celá situácia sa navyše vysielala naživo, no a trapas bol na svete! V jednej chvíli si modelka uvedomila, že sa jej v ústach niečo posunulo. Zatiaľ čo by mnohé ženy v takej chvíli spanikárili a odišli z pódia, ona zareagovala úplne inak – spôsobom, ktorý jej priniesol obdiv.
Namiesto stresu zachovala pokoj, otočila sa, rýchlo si fazety upravila a bez zaváhania pokračovala vo svojom prejave. Práve táto pohotová reakcia zaujala ľudí na sociálnych sieťach, kde sa video z incidentu začalo šíriť rýchlosťou blesku. Z pôvodne trápneho momentu sa tak stal virálny hit, ktorý jej priniesol výraznú pozornosť.