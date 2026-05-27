Pomsta Trumpa za Irán: Európa je v šoku! USA chcú radikálne znížiť podporu NATO

WASHINGTON - Spojené štáty pripravujú výrazné obmedzenie svojho vojenského príspevku do NATO. Európske krajiny budú musieť prevziať väčšiu časť zodpovednosti za obranu aliancie a doplniť kapacity, ktoré doteraz zabezpečoval Washington.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje v presadzovaní politiky „America First“ a pripravuje rozsiahle zmeny v tom, akou mierou sa budú Spojené štáty podieľať na vojenských schopnostiach Severoatlantickej aliancie.
Podľa informácií Washington plánuje výrazne znížiť množstvo vojenskej techniky a síl, ktoré poskytuje NATO. Zmeny by sa mali dotknúť viacerých kľúčových prvkov americkej vojenskej prítomnosti vrátane vojnových lodí, stíhacích lietadiel, bezpilotných systémov či ďalších leteckých kapacít.
Európu rozsah škrtov zaskočil
Hoci Trump už od začiatku svojho druhého funkčného obdobia opakovane naznačoval, že chce znížiť americké vojenské záväzky voči Európe, konkrétny rozsah pripravovaných opatrení vyvolal medzi európskymi diplomatmi prekvapenie.
Nemecký týždenník Der Spiegel uviedol, že mnohé členské štáty NATO nepočítali s tak výraznými zásahmi do súčasného modelu fungovania aliancie.
Americký predstaviteľ Alexander Velez-Green podľa dostupných informácií ubezpečil európskych partnerov, že Spojené štáty neplánujú odstúpiť od jadrového odstrašenia, ktoré je jedným zo základných pilierov kolektívnej obrany NATO. Zároveň však Washington od spojencov očakáva, že urýchlene posilnia vlastné armády a nahradia kapacity, ktoré Amerika prestane poskytovať.
Trump ostro zaútočil na spojencov
Diskusia o budúcnosti americkej podpory NATO sa rozprúdila aj po marcovom vyjadrení Donalda Trumpa na sociálnej sieti Truth Social.
Prezident USA vtedy tvrdo kritizoval spojencov za ich postoj k konfliktu s Iránom a obvinil ich z nedostatočnej podpory amerických krokov.
„Bez Spojených štátov je NATO papierový tiger,“ vyhlásil Trump. Európske krajiny zároveň označil za zbabelé, pretože sa podľa neho odmietli zapojiť do operácií namierených proti iránskemu jadrovému programu.
Vo svojom príspevku kritizoval aj postoj spojencov k zabezpečeniu plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý označil za jeden z hlavných faktorov ovplyvňujúcich ceny ropy na svetových trhoch.
Z NATO môžu zmiznúť americké ponorky aj lietadlové lode
Pripravované zmeny sú súčasťou reorganizácie takzvaného Modelu síl NATO, ktorý aliancia začala prehodnocovať po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Podľa dostupných informácií patria medzi najvýznamnejšie plánované škrty úplné stiahnutie amerických ponoriek z kapacít vyčlenených pre NATO. Aliancia by zároveň prišla aj o dve lietadlové lode, ktoré európske štáty v súčasnosti nedokážu plnohodnotne nahradiť.
Obmedzenia sa majú dotknúť aj počtu amerických torpédoborcov pôsobiacich v rámci aliancie. Európski spojenci budú naopak musieť zabezpečiť vlastné ozbrojené aj prieskumné drony, ktoré doteraz vo veľkej miere poskytovali Spojené štáty.
Washington vyzýva spojencov na rýchlu reakciu
Americká strana deklarovala, že je pripravená úzko spolupracovať so spojencami, ktorí budú schopní rýchlo doplniť vzniknuté medzery vo vojenských kapacitách. Niektorí európski predstavitelia však túto formuláciu vnímajú ako nepriamy tlak na členské krajiny NATO, aby urýchlene zvýšili svoje obranné výdavky.
Téma bude jedným z hlavných bodov rokovaní na pripravovanej konferencii Force Sourcing Conference. Počas nej majú jednotlivé členské štáty predstaviť konkrétne plány, ako a v akom časovom horizonte dokážu nahradiť vojenské schopnosti, ktoré sa Spojené štáty rozhodnú stiahnuť.