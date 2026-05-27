Sekundy hrôzy na obľúbenom masíve: Muž a žena sa zrútili zo strmej skaly, záchranári hovoria o neuveriteľnom šťastí

BUKUREŠŤ – O obrovskom šťastí a doslova druhom narodení môže hovoriť dvojica turistov z Rumunska. Počas nedeľňajšej turistiky v nebezpečnom horskom teréne sa pod nimi zošmykla pôda a zrútili sa zo strmého útesu z výšky neuveriteľných 100 metrov. Hoci podobné pády v horách končia tragicky, obaja akoby zázrakom vyviazli bez fatálnych následkov. Na mieste museli zasahovať horskí záchranári s vrtuľníkom.
Ako s odvolaním sa na agentúru Jam Press informoval portál Neet to Know, incident sa odohral v nedeľu popoludní v rumunskom pohorí Bucegi, ktoré je medzi turistami mimoriadne populárne, no v jarných mesiacoch aj poriadne zradné.
Pár z rumunského hlavného mesta Bukurešť – 57-ročný muž a rovnako stará žena – sa vybral na túru na známy masív Caraiman. V úseku Brâna Mare však obaja stratili pevnú pôdu pod nohami, pošmykli sa a nekontrolovateľne sa zrútili po skalnatej stene približne 100 metrov hlboko.
Núdzové volanie o pomoc prijala horská služba okolo obeda, pričom na miesto bol okamžite vyslaný záchranársky vrtuľník. Záchranári opísali celú akciu ako mimoriadne komplexnú a náročnú, no zároveň neskrývali obdiv nad neuveriteľným pudom sebazáchovy oboch turistov. Keď sa k nim tímy dostali, čakalo ich obrovské prekvapenie. „Mali obrovské šťastie. Žena utrpela len drobné povrchové zranenia a škrabance, ktoré si nevyžadovali ani prevoz do nemocnice,“ uviedol hovorca horskej služby.
Jej partner dopadol o niečo horšie, no vzhľadom na hrozivú výšku pádu vyviazol takisto v relatívne dobrom stave. Lekári mu diagnostikovali poranenia ramena, hrudníka a brušnej dutiny. Záchranári muža na mieste stabilizovali, pomocou palubného navijaka ho vytiahli do vrtuľníka a letecky transportovali do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.