Železnice vypravili unikátny autovlak: Pastva pre oči, prešiel celým Slovenskom

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa aj tento rok zapojila do jubilejného piateho ročníka podujatia 500km SLOVENSKÝCH FIVA RALLY 2026. Národný dopravca vypravil v utorok 26. mája 2026 mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica – Humenné, ktorý prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov prestížnej rely.
Mimoriadny autovlak je zároveň príležitosťou ukázať službu, ktorá spája pohodlie cestovania vlakom s možnosťou mať vlastné vozidlo v cieli so sebou. Kým cestujúci cestujú vlakom, ich vozidlo putuje spolu s nimi – bez dlhých kilometrov za volantom, dopravných zápch a únavy z cesty. V prípade 500km SLOVENSKÝCH sa táto praktická služba mení na výnimočný zážitok: desiatky historických automobilov vytvoria na trase naprieč Slovenskom jedinečné „múzeum vo vlaku“. Súprava mimoriadneho vlaku pozostáva z ôsmich autovozňov, spoločenského vozňa a troch vozňov 2. triedy. Nakládka veteránov sa uskutočnila v pondelok 25. mája v Bratislave. Autovlak odišiel zo stanice na druhý deň ráno o 07:10 a do Humenného dorazil približne o 14:45.
Autovlak tak symbolicky prepojil západ a východ Slovenska a otvoril týždeň, počas ktorého sa historické vozidlá predstavia verejnosti v rôznych regiónoch krajiny. ZSSK tým zároveň ukazuje, že železnica vie byť nielen každodennou dopravou, ale aj spoľahlivým, ekologickejším a atraktívnym riešením pre výnimočné podujatia.
„Mimoriadny autovlak je presne ten typ projektu, pri ktorom sa ukazuje sila železnice. Dokážeme bezpečne a s potrebnou kapacitou prepraviť desiatky vzácnych historických vozidiel naprieč Slovenskom a zároveň z toho vytvoriť zážitok. Autovlak je služba, ktorá cestujúcim umožňuje cestovať pohodlne vlakom a mať svoje vozidlo v cieli so sebou – bez únavy z dlhej jazdy a bez dopravných zápch. Pre ZSSK je to príležitosť ukázať, že železnica vie byť praktická, ekologickejšia aj zážitková,“ hovorí René Kubiš, riaditeľ Úseku obchodu ZSSK.
Legendárne preteky 500km SLOVENSKÝCH už piaty rok organizuje Design Veteran Car Club pod záštitou medzinárodnej organizácie FIVA (Federation International Vehicules Anciens).
„Za päť rokov sa z mimoriadneho autovlaku stal fenomén a svetová rarita, ktorá neodmysliteľne patrí k podujatiu 500km SLOVENSKÝCH. Účastníci sa každoročne tešia nielen na jazdu legendárnych vozidiel, ale aj na jedinečný zážitok z výpravy špeciálneho autovlaku, ktorý spája atmosféru histórie, cestovania a motoristickej vášne,“ približuje Šimon Hůlka, hlavný organizátor pretekov.
Podujatie 500km SLOVENSKÝCH FIVA RALLY patrí medzi najvýznamnejšie motoristické udalosti svojho druhu v strednej Európe. Akcia prvý raz odštartovala 20. júna 1937 na okruhu Bratislava – Malacky – Baba – Pezinok – Bratislava. Pôvodný okruh jazdci absolvovali päťkrát, čím sa dĺžka trate vyšplhala na tradičných 500 km. Od roku 2021 boli preteky obnovené v novej podobe, keď namiesto viacerých okruhov v objatí Malých Karpát zaviedli etapy do rôznych kútov Slovenska. Jubilejný ročník prinesie rekordný počet účastníkov, ikonické vozidlá aj jednu z najatraktívnejších trás v histórii podujatia – od Zemplínskej šíravy cez Tatry až po Bratislavu. Bližšie informácie vrátane programu akcie 500km SLOVENSKÝCH nájdete na webe 500km SLOVENSKÝCH.