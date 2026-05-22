Mrazivý úraz dieťaťa pod Tatrami: Malý chlapček vložil ruku do čerpadla na betón

POPRAD – Stačil okamih nepozornosti a detská zvedavosť sa zmenila na obrovskú rodinnú tragédiu. V jednej z obcí v popradskom okrese došlo na začiatku týždňa k hrozivému úrazu len maloletého chlapčeka. Ten počas stavebných prác strčil ruku priamo do bežiaceho stroja na betón. Dieťa utrpelo ťažké a devastačné zranenia, ktoré si vyžiadajú dlhodobú a náročnú liečbu. Prípadom sa už intenzívne zaoberá polícia.
O nešťastnej udalosti informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Podľa policajných informácií sa incident odohral v pondelok 18. mája popoludní, kedy na pozemku prebiehali bežné stavebné práce. Robotníci v tom čase pomocou špeciálneho čerpadla pripravovali takzvaný poterový betón. Celý problém však spočíval v tom, že veľký otvor stroja, do ktorého sa vkladá stavebný materiál, zostal počas plnej prevádzky otvorený a nebol žiadnym spôsobom zabezpečený proti prístupu.
Okolo pracujúceho stroja sa v osudnej chvíli pohyboval aj malý chlapček. Vo chvíli, keď dospelí nedávali pozor, dieťa zrejme zo zvedavosti vložilo pravú ruku priamo do nebezpečného otvoru s rotujúcim mechanizmom. Nasledovali sekundy hrôzy a obrovský krik. Stroj chlapcovi ruku okamžite vtiahol a spôsobil mu závažné poranenia. Podľa lekárov ide o ťažký úraz, pri ktorom bude liečba mimoriadne komplikovaná a zdĺhavá.