Ukrajinský Červený kríž spája sily so Slovenskom a Slovinskom: Na ministerstve riešili dôležitú pomoc pre vojnu

KYJEV - Ukrajinský Červený kríž posilňuje spoluprácu so Slovenskom a Slovinskom, napísala najväčšia o hnutie v piatok na sociálnej sieti Facebook.
Zástupca generálneho riaditeľa Ukrajinského Červeného kríža Iľľa Kleckovskyj podľa príspevku na Facebooku navštívil Slovenský a Slovinský Červený kríž s cieľom posilniť spoluprácu a vymeniť si skúsenosti v oblasti humanitárnej pomoci.
Kleckovskyj sa na Slovensku stretol i s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Medzi hlavné témy rokovaní patrila podpora Ukrajincov zasiahnutých vojnou, účasť na spoločných humanitárnych iniciatívach a možnosti rozšírenia spolupráce.
„Takéto návštevy sú dôležitou súčasťou posilňovania medzinárodných partnerstiev, pomáhajú efektívnejšie reagovať na humanitárne výzvy a posilňujú podporu pre tých, ktorí ju najviac potrebujú,“ uviedol Ukrajinský Červený kríž v príspevku.