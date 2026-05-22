Zlom v konflikte na Blízkom východe? Do Iránu dorazil dôležitý tím! USA hlásia prvý pokrok

TEHERÁN - Tím katarských vyjednávačov v piatok v koordinácii so Spojenými štátmi pricestoval do Teheránu na rokovania s cieľom pomôcť dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra Reuters.
Katar vystupoval ako sprostredkovateľský štát pri rokovaniach o ukončení vojny v Pásme Gazy aj inde vo svete. Podľa Reuters sa od tejto úlohy v prípade Iránu dosiaľ dištancoval, hoci i na jeho územie boli smerované iránske odvetné útoky.
Prezident USA Donald Trump nedávno opäť pohrozil vojenskými údermi po tom, ako rokovania o trvalom ukončení konfliktu uviazli na bode mrazu. Začiatkom tohto týždňa na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložil plánovaný útok proti islamskej republike, keďže „vážne rokovania“ pokračovali.
Konečný návrh možnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom by mal byť oznámený v priebehu niekoľkých hodín. Informovala o tom v piatok panarabská televízna stanica al-Arabíja s odvolaním sa na svoje zdroje.
Konečný návrh sprostredkovaný Pakistanom by mal podľa zdrojov televízie zahŕňať okamžité a bezpodmienečné prímerie na zemi, na mori i vo vzduchu. Obe strany by mali tiež ukončiť všetky vojenské operácie a zastaviť „mediálnu vojnu“. Súčasťou dohody by mal byť záväzok rešpektovať suverenitu, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť vnútorných záležitostí druhej strany. Zaručená by mala byť sloboda námornej dopravy v Arabskom zálive, Hormuzskom prielive i Ománskom zálive.
Podľa dohody by vznikol mechanizmus na monitorovanie jej implementácie a riešenie sporov. Zároveň by do siedmich dní mali byť začaté rokovania o nevyriešených otázkach. USA by za dodržiavanie dohody Iránom postupne začali rušiť svoje uvalené sankcie. Al-Arabíja uvádza, že dohoda by mala nadobudnúť platnosť okamžite po jej oficiálnom oznámení oboma stranami.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok vyjadril optimizmus v súvislosti s diplomatickými snahami o ukončenie vojny s Iránom a uviedol, že sa objavujú náznaky pokroku. Zároveň však varoval pred prehnanými očakávaniami. Iránsky zdroj pre agentúru Reuters vo štvrtok zase uviedol, že rozdiely v názoroch medzi stranami konfliktu sa zmenšili, hoci obohacovanie uránu a Hormuzský prieliv zostávajú medzi spornými bodmi.