Fero Mikloško miluje luxus: Prezradil, koľko dal za najdrahší klenot! A s týmto ho musia pochovať

BRATISLAVA - Miluje všetko, čo sa blyští! Módny návrhár Fero Mikloško bol jedným z hostí na predstavení novej luxusnej kolekcie šperkov s názvom Art of Fashion. Kráľ slovenskej módnej scény, ktorého meno je synonymom pre lesk a flitre, opäť potvrdil povesť extravagantnej ikony.
Fero Mikloško a trblietky v akejkoľvek forme patria k sebe už desaťročia. Keď sa ocitol obklopený diamantmi, bol vo svojom živle. „Milujem blyšťanie, odlesky a to, čo ti môže vypáliť oči. Musím sa priznať, že som bol prvý na Slovensku, kto priniesol ťažké a drahé látky z Dubaja, keď som tam bol v roku 1999. Prvé Plesy v opere som robil z týchto látok a až postupne k nim začali mať vzťah aj ostatní návrhári. Kamene som ručne nalepoval a teším sa, že som bol prvý. Toto celé flitrové obdobie ma neprešlo. Mám nálepku, že som kráľ kameňov, flitrov a lesku,“ zaspomínal si s hrdosťou na svoje začiatky Fero.
Od látok a trblietavých aplikácií na šatách je k samotným šperkom už len krôčik. Fero prezradil, že jeho vášeň k nim rokmi narastá. „Čím som starší, tým mám väčší vzťah k šperkom,“ prezradil návrhár. A kým veľa ľudí vníma drahé klenoty ako dámsku záležitosť, Mikloško tento mýtus rázne búra. Sám vlastní niekoľko luxusných kúskov. „Nosím ich a zadovážil som si zopár kúskov, za ktoré som vďačný hlavne sám sebe! Hovorí sa, že šperky ti má kúpiť manžel, muž alebo partner... Tak ja som partner sám sebe,“ zasmial sa návrhár, podľa ktorého netreba brzdiť: „Ja si hovorím, že veľa je veľa. A keď to ‚veľa‘ vieš nosiť, tak nie je o čom!“
Šperky z bieleho zlata a diamantov však nie sú lacný špás a Fero presne vie, akú hodnotu majú tie najlepšie kúsky. Keď prišla reč na financie, bez mučenia priznal, akú najvyššiu sumu bol doteraz ochotný vytiahnuť z peňaženky za jeden jediný ligotavý klenot! Fúha...
