Štvrtok28. máj 2026

Nezvládli jazdu na štvorkolke: Po náraze do stromu pri Kysuciach sa zranili dvaja ľudia

Na miesto okrem horských záchranárov boli vyslané aj posádky žilinských leteckých záchranárov a hasičov. (Zdroj: HZS)
LODNO - Horskí záchranári z Kysuckých Beskýd zasahovali vo štvrtok popoludní v lese v oblasti Lodna v okrese Kysucké Nové Mesto, kde sa po náraze štvorkolky do stromu zranili dvaja ľudia. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke.

Muži vo veku 67 a 76 rokov po kontakte so stromom vypadli zo štvorkolky. Na miesto okrem horských záchranárov boli vyslané aj posádky žilinských leteckých záchranárov a hasičov, ktorí na miesto nehody vyviezli lekára posádky rýchlej lekárskej pomoci. „Po príchode horských záchranárov na miesto boli muži už v opatere lekárov, ktorí diagnostikovali poranenia chrbtice, panvy a hrudníka,“ priblížila HZS.

Doplnila, že po ošetrení bol jeden z pacientov transportovaný vrtuľníkom do nemocnice v Martine a druhý muž zvezený terénnym vozidlom HZS do Lodna, kde si ho prevzala posádka rýchlej lekárskej pomoci.

