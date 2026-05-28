Malé Karpaty si môžu vydýchnuť: Ministerstvo stoplo prieskum zlata a antimónu

Bratislava 28. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stoplo prieskum antimónu a zlata v prieskumnom území Trojarová v Malých Karpatoch. Vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Informoval odbor komunikácie MŽP.
Pre ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je kľúčové, že envirorezort chráni verejný záujem a v tejto súvislosti nevydal žiadne nové povolenie ani súhlas na geologický prieskum. Akákoľvek budúca ťažba by musela najskôr prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
„Rozhodnutie sekcie odpadov a geológie ministerstva dalo jasnú bodku za možnou ťažbou antimónu a zlata v Malých Karpatoch. Rovnako je vizitkou nekompetentnosti a farizejstva vedenia envirorezortu za Jána Budaja s Michalom Kičom, ktoré dalo zelenú prieskumnému územiu na toxický antimón a ktoré sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a koliduje s európsky významnými chránenými územiami,“ podotkol Taraba.
Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí skonštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárová je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov, ktorý prevažuje nad subjektívnymi záujmami držiteľa prieskumného územia a ktorý bol preukázaný v konaní.
Rozhodnutie envirorezortu privítalo mesto Pezinok, zároveň poukázalo na to, že prichádza v čase, keď sa samospráva obrátila na Generálnu prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie postupu ministerstva a zároveň požiadala ministerstvo o sprístupnenie informácií k priebehu správneho konania. Primátor Pezinka Roman Mács uistil, že mesto nevedie politický boj, ale zasadzuje sa o ochranu verejného záujmu, na ktorý, v kontexte ochrany vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát i zdravia obyvateľov, mesto dlhodobo upozorňuje. „Aj naše podania z tohto týždňa mali za cieľ dostať vec do pohybu a získať jasné informácie o tom, ako štátne orgány postupujú. Rozhodnutie ministerstva vnímame ako potvrdenie, že tieto kroky mali zmysel,“ dodal Mács s tým, že mesto bude vývoj v prípade naďalej sledovať.