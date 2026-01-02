Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje

BRATISLAVA - Módny návrhár Fero Mikloško si nedávno vychutnával delikatesy na degustačnej večeri a priznal, že podobné pozvania miluje. Prekvapil však slovami, že takéto večere často končia úplne inak, než by si predstavoval. A prezradil aj dôvod!
Fero Mikloško má nielen vynikajúci a vycibrený vkus, ale aj "mlsné" chuťové poháriky. Degustačnú večeru si nesmierne užíval a svoju lásku k jedlu nezaprel. „Ja som gurmán a vždy veľmi rád, keď ma niekto pozve alebo ja pozvem na takúto degustačnú večeru.“ Ako však prezradil, takéto večere majú svoje tempo a udal dôvod, prečo niekedy končia inak, ako by si možno predstavoval. „Musím povedať, že ja som trošku taký netrpezlivý gurmán, lebo rád sa najem. A pri takejto večeri máš čas trošku komunikovať, trošku degustovať rôzne vína, ale keď piješ veľa rôznych vín, tak máš aj také cuvée v hlave, tak potom tieto dlho znejúce večere končia posteľou a spánkom,“ dodáva so smiechom módny guru, ktorý sa netají ani tým, že rád nahliadne aj do kuchyne a nakukne, kto mu večeru, tentokrát v reštaurácii Cloud, pripravil. „Je to slovenský tím, nepoznám ich po mene žiaľ, ale fantastickú večeru nám pripravili, tak som zvedavý aj na tých ľudí, ktorí to pripravili,“ priznal.
A keď už je reč o kulinárskom umení, boli sme zvedaví, ako sa vie Fero zvŕtať v kuchyni. No tu svojimi slovami poriadne prekvapil – varenie je preňho vraj jedna z najväčších radostí. „Jediná moja vášeň okrem mojej práce a lásky k zvieratám a ľuďom je varenie. Rád hostím priateľov a rád hostím sám seba na veľkonočné sviatky a vianočné sviatky.“ A práve sviatky sú uňho kapitola sama o sebe. Mikloško totiž priznal, že vtedy ide naplno – a diéta má jednoducho smolu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%