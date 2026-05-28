Vodiči na Orave neverili vlastným očiam: VIDEO Keď uprostred cesty videli TOTO, okamžite vyťahovali telefóny!

ZUBROHLAVA - Ranná doprava na Orave už zažila všeličo, no to, čo sa objavilo na ceste pri Zubrohlave, prekvapilo aj tých najostrieľanejších vodičov. Namiesto kamiónu či traktora sa v skorej rannej špičke po strede vozovky klusal somár. Zábery okamžite spustili lavínu vtipov ale i obáv o bezpečnosť zvieraťa.
Na sociálnej sieti sa v utorok (26. 5.) skoro ráno objavil nečaký oznam v skupine, v ktorej informujú o dopravnej situácii na Orave. "Ahojte, niekomu pravdepodobne ušiel poník/oslík. Utekal smerom na Punch od Zubrohlavy," napísal jeden z miestnych vodičov o 5.30 h. Zverejnil aj video, na ktorom vidno, ako sa somárik pohybuje po strede cesty.
Pod príspevkom sa ihneď rozbehla diskusia, v ktorej nechýbali ustarostené ale aj vtipné komentáre. "Ide na rannú," zažarovali týmto štýlom viacerí z nich. "Asi išiel za Sherom a Fionou," napísal ďalší.
Niektorí vyzývali zavolať v tejto situácii najbližšiu mestskú políciu. Tým, že somár šiel aj uprostred cesty medzi autami, vznikala nebezpečná situácia ako pre vodičov, tak aj pre samotné zviera. Pani Jana ale neskôr upokojila verejnosť. "Ďakujeme všetkým pozorným ľuďom za pomoc a zdieľanie. Oslík je už doma v bezpečí," napísala k príspevku.