Inšpektori odhalili OFAJČ! Zákazníci si mysleli, že kupujú konzervu s 90 % obsahom mäsa: A skutočnosť?! TOTO jedli

PRAHA - Na informácie na etikete sa nie vždy oplatí spoliehať. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) v Česku objavila falšované mäsové konzervy. Skutočný obsah mäsa v nich bol o zhruba 20 % nižší, než sľubovala informácia na obale.
Inšpektori odobrali nevyhovujúcu vzorku v pobočke spoločnosti Kaufland v Českých Budějoviciach. Výrobca na obale okrem iného uviedol: „90 % bravčové mäso“. Laboratórny rozbor v akreditovanom laboratóriu však v predmetnej šarži potraviny potvrdil prítomnosť mäsa v množstve 71,1 %.
Informácie na obale boli pre spotrebiteľov zavádzajúce ohľadom skutočného zloženia potraviny.
Ide konkrétne o "Bravčové mäso na cesnaku":
- Obal: FE plechovka
- Dátum minimálnej trvanlivosti do: 20.02.2028
- Označenie šarže: DMT 20.02.2028
- Krajina pôvodu: Česká republika
- Výrobca: Whalley as, Mikulášovická 552, 407 78 Veľký Šenov, Česká republika
- Ďalšie údaje (Veterinárny ovál): SK 19138 ES
Výrobok musel byť stiahnutý z predaja. Tým sa však prípad nekončí, inšpekcia s predajcom tiež začne správne konanie o uložení pokuty.