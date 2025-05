Fero Mikloško predstavil na svadobnom dni v Kaštieli Pálffy svoje modely (Zdroj: Ramon Leško)

Fero Mikloško nie je len módny návrhár, ale v spoločnosti aj zabávač. Smiech ho však nedávno prešiel, keď sa uňho objavili zdravotné probblémy. Tie začali približne pred rokom a ešte stále chodí na fyzioterapie. Mal totiž problém s platničkou: „Ten, kto to nepozná, si nevie predstaviť tú bolesť. Keď ma na druhý deň po zákroku postavili, tak som sa rozplakal. Pretože som necítil žiadnu bolesť.“

Módny návrhár zároveň dodáva, že vo voľnom čase sa trochu venuje behu, respektíve venoval sa. Ale sám o sebe tvrdí, že pokojne zabehne ešte aj dnes. „Keď mi povieš, že ideme behať, tak ja odbehnem 5 km. Aj 10. Dával som 5 km do polhodiny a 10 km do hodiny. Ale to bolo tak pred 10 rokmi. A vždy som behával preto, aby som dostal medailu. Ale čo sa raz nestalo - išiel som na jeden beh, kde kamarátka išla bežať tretí beh nejakej série. A my sme išli iba na ten tretí beh, že len po medailu si ideme. Lenže bolo treba vyzbierať tie tri behy na nejaké čipy alebo na čo...“ rozrozprával sa a dodal, čo spravili, len aby dostali medailu. „Ja som to odbehol, ale tá medaila musela byť! Ja som povedal, že bez medaile nebežím, tak ich mám doma asi...“ vyslovil prekvapivé číslo.

Peter Marcin si okrem Mikloška pozval aj ďalších dvoch hostí - Michal Ďuriš sa stal známym ako moderátor. Jeho hlas zaznieva v slovenských dabingoch, účinkuje ako herec v divadelných a televíznych projektoch a je členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Tretím hosťom je raperka Luisa, vlastným menom Barbora Luisa Bertóková. Ak sa chcete zabaviť sledujte talškou Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Fero Mikloško o náročnej operácii: Po zákroku sa postavil a neudržal slzy! (Zdroj: STVR)