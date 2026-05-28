Šialené sumy počas MS v hokeji: Slováci pretočili milióny eur, najviac veria tejto krajine

BRATISLAVA - Pre slovenskú hokejovú reprezentáciu sa tohtoročné majstrovstvá sveta skončili obrovským sklamaním a predčasným koncom už v základnej skupine. Úplne inú príchuť však mal šampionát pre tisíce slovenských tipérov. Tí počas uplynulých týždňov stavili na hokejové zápasy milióny eur a viacerí z nich sa dnes tešia z veľkých výhier.
O tom, ako vyzeralo hokejové šialenstvo v stávkových kanceláriách, informoval Tarek Yacoob, bookmaker stávkovej kancelárie Fortuna. Slováci podľa jeho slov najčastejšie tipovali klasické výsledky zápasov, počty gólov, no mimoriadnej obľube sa tešili aj individuálne stávky na strelcov či kanadské body jednotlivých hráčov.
Hoci prehra so Švédskom definitívne zabuchla Slovákom dvere do štvrťfinále, naši hokejisti paradoxne dopomohli viacerým odvážnym stávkarom k parádnemu balíku peňazí. Najviac úspešných stávok na Slovensko zaznamenala Fortuna v zápase proti Nórsku, kde sa víťazná udalosť v prospech slovenského tímu objavila na viac ako 15-tisíc tiketoch. Tesne za ním nasledoval zápas s Talianskom. Naopak, sklamaním bol pre tipujúcich duel so Slovinskom, v ktorom Slovensko zvládlo rolu veľkého favorita až po predĺžení.
„Jeden z našich klientov napríklad správne uhádol remízu Slovenska v zápase so Slovinskom pri kurze 6.20 a za vklad 1 000 eur vyhral 6 200 eur. Ďalší si stavil na výhru Slovenska proti Dánsku aspoň o dva góly. Za vklad 1 500 eur pri kurze 2.60 vyhral 3 900 eur,“ približuje Tarek Yacoob.
Čo sa týka slovenských hráčov, najviac stávok smerovalo na Olivera Okuliara, Martina Chromiaka či Kristiána Pospíšila. „Zaujímavá bola aj stávka v hodnote 1 300 eur na to, že celkovo štyria hráči v zápasoch Nórska s Dánskom a Maďarska s Lotyšskom získajú kanadský bod. Vďaka úspešnému tipu vyhral tento klient viac ako 17 000 eur,“ dopĺňa Yacoob.
Majster sveta? Stávkari najviac veria Švajčiarsku
Trochu nečakaný je pohľad na stávky na celkového víťaza turnaja. Hoci podľa kurzov zostáva favoritom Kanada, slovenskí tipéri aktuálne najviac veria Švajčiarsku. „Kanada nasleduje podľa objemu vkladov aj počtu tiketov až so značným odstupom na druhom mieste. S ešte väčším odstupom je na treťom mieste USA. Prekvapujúco sa zatiaľ takmer vôbec neverí Fínom,“ konštatuje Yacoob.
Pozornosť na seba počas šampionátu pritiahlo aj Nórsko. Hoci pred turnajom sa mu dávali menšie šance na postup ako Dánsku, vo vzájomnom zápase už bolo v pozícii pomerne jasného favorita. Potvrdili to aj stávky — na výhru Nórska smerovalo 87 % vkladov a 67 % tiketov.
Ako celkovému víťazovi turnaja Nórom verí len menšia skupina tipérov, aj medzi nimi sa však našiel odvážny tiket. „Zaujímavý je tiket za 100 eur na celkové víťazstvo Nórska pri kurze 45. Ak klientovi vyjde, poteší sa z výhry 4 500 eur,“ uzatvára Yacoob.