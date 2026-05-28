Sekunda nepozornosti a prsty sú preč: Lekári varujú pred jarnou vlnou brutálnych úrazov!

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Jar je obdobím prác v záhrade a okolo domu, no zároveň aj sezónou takzvaných kutilských úrazov. Neodborná manipulácia s náradím, improvizácia a podcenenie bezpečnosti môžu mať vážne následky, väčšine úrazov sa pritom dá predísť opatrnosťou a prípravou. Upozornil na to lekár traumatologickej ambulancie nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Michal Briatka.
Úrazy na jar a začiatkom leta zahŕňajú poranenia pri práci s náradím, pády z rebríkov alebo neodbornú manipuláciu s elektrickými zariadeniami. Medzi najčastejšie úrazy patria hlboké rezné rany, poranenia šliach a prstov, ale aj zlomeniny či vykĺbenia. Nezriedka ide o vážne poranenia, ktoré si vyžadujú chirurgické ošetrenie alebo dokonca operáciu. „Typickým príkladom je nepozornosť pri práci s cirkulárom, pílou alebo brúskou. Stačí sekunda a pacient prichádza s poranením, ktoré zasahuje nielen kožu, ale aj šľachy či nervy. Liečba je potom výrazne náročnejšia,“ opísal Briatka.
Špecifickým typom sú podľa neho úrazy spôsobené karbobrúskou, do ktorej si majstri dajú namiesto kotúča na železo kotúč určený na drevo. „Často sa stáva, že sa kotúč zasekne, pri vysokých otáčkach sa zariadenie prudko stočí a spôsobí ťažký úraz, nie zriedka aj amputačné poranenie na končatine. Stretli sme sa už s prípadmi, keď mali pacienti takto spôsobené hlboké rany na predlaktí či amputované prsty,“ upozornil.
Rizikové sú aj práce vo výškach
Rizikové sú podľa odborníkov aj práce vo výškach. Pády z rebríkov alebo striech totiž často vedú k zlomeninám horných aj dolných končatín, v horších prípadoch k úrazom chrbtice. „Ľudia často podceňujú stabilitu podkladu alebo pracujú bez istenia. Kombinácia únavy, nepozornosti, improvizácie a nezriedka aj vyššieho veku je veľmi nebezpečná,“ zdôraznil lekár traumatologickej ambulancie a podotkol, že počet takýchto úrazov veľmi výrazne rastie v období, keď na stromoch dozrieva ovocie a záhradkári zberajú úrodu.
Výnimkou nie je ani to, že sa ľudia púšťajú do činností, na ktoré nemajú dostatočné skúsenosti. „V chirurgickej ambulancii pravidelne stretávame aj pacientov, ktorí sa snažia ušetriť a pustia sa do prác, ktoré by mali robiť odborníci. Bez potrebných zručností a ochranných pomôcok však výrazne rastie riziko úrazu,“ ozrejmil ďalej lekár.
Včasný zásah je dôležitý
Základom prevencie je opatrnosť a príprava. Používanie ochranných pomôcok, ako sú rukavice, okuliare či pevná obuv, by malo byť samozrejmosťou. Rovnako dôležité je používať kvalitné a funkčné náradie. „Ľudia by nemali podceňovať ani rozcvičenie pred fyzickou prácou a pravidelné prestávky. Únava výrazne zvyšuje riziko chyby a následného úrazu,“ poradil Briatka. V prípade poranenia je podľa neho dôležité neodkladať ošetrenie, najmä ak ide o hlboké rany, silné krvácanie alebo podozrenie na zlomeninu. „Včasný zásah môže rozhodnúť o rozsahu poškodenia a výsledku liečby. Platí, že čím skôr pacient príde, tým lepšia je prognóza,“ dodal.