Nové informácie o prípade brutálnej bitky školáčky v Mojmírovciach: Objavili sa dôležité SPRÁVY!

MOJMÍROVCE - Pred pár dňami Slovensko obletelo šokujúce video. Partia tínedžerov na ňom surovo zbila 12-ročné dievča, zábery sa krátko na tom objavili na sociálnej sieti. Tým to však neskončilo. Matka obete tvrdí, že rodiččia detí sa jej mali vyhrážať, najnovšie sa objavili aj správy, podľa ktorých sa mala partia mladých dohovárať na svojej verzii udalostí, ktorú budú prezentovať.
Všetko začalo, keď skupinka tínedžerov zbila 12-ročné dievča a všetko si natočila na video, ktoré sa následne dostalo na sociálne siete. Potom, ako matka obete vec nahlásila na polícii, rodičia detí sa je mali vyhrážať, dokonca jej mali rozbiť auto.
Matka chlapca, ktorý incident natáčal však tvrdí, že je v tom nevinne. Komunikácia medzi deťmi má ale naznačovať niečo iné. Informuje o tom Nový čas. V konverzácii sa píše o tom, že povedia verziu, podľa ktorej mala práve napadnutá školáčka chcieť podrezať chlapca a jedno z dievčat jej v tom zabránilo. Ostatní to mali dosvedčiť. Túto verziu nakoniec chlapec aj prezentoval, prezradila nám to jeho matka. To, prečo jej syn nezasiahol, odpovedať nevedela. "Ja som mu tak vynadala, že prečo nezasiahol, prečo ich nerozdelil. On povedal, že jemu to vtedy nenapadlo, lebo ona mu prešla s tým sklom po krku, a to bol spúšťač,“ uviedla. Na to, prečo natáčal video, neodpovedala, uviedla však, že syna celá vec mrzí.
Matka napadnutého dievčaťa hovorí inú verziu. Tínedžeri mali najskôr od jej dcéry žiadať peniaze. Vypýtala si ich od príbuzného, partii mladých sa však zdala suma nízka. „Najskôr jej začali slovne vulgárne nadávať. Nestihla ani nijako reagovať a už bola na zemi. Bili ju v oblasti tváre, ťahali ju za vlasy, vláčili ju po zemi, dávali ju kľačať na kolená. Nestačilo im to, keď dcérka začala utekať smerom domov. Zastavili ju a znova ju zmlátili. Ušla, ale zase ju dohonili a našli ju, ako jej kamarátka pomáhala, utierala jej tvár a dávala ju do poriadku, lebo sa to bála doma povedať, tak, aby to na nej nebolo viditeľné. Znova ju atakovali, zaútočili na ňu a nadávali jej,“ opísala matka. Dievča po príchode domov povedalo, že spadlo do žihľavy. To, čo sa naozaj stalo, sa dozvedela, až keď jej prišlo video, ktoré sa už v tom čase šírilo na sociálnych sieťach.
Obrátila sa na políciu a tí jej odporučili navštíviť pohotovosť. "Doktor povedal, že má pomliaždeniny hlavy a tela. Večer som mala dva telefonáty, kde sa mi vyhrážali, že mi poškodia auto, že ma dobijú, že ma rozkopú a podobné vulgarizmy. Volala som políciu a pustila som im časť, ktorú som stihla zachytiť. Zobrali ma do Nitry na výsluch," pokračovala. keď na druhý deň ráno prišla domov, našla si zdemolované auto. Matka aj dcéra majú strach, boja sa byť aj u seba doma, uchýlili sa preto k známym.