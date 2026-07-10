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Pátranie v Piešťanoch ukončil desivý nález: Ženu našli pri rybníku bez známok života

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
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TASR

PIEŠŤANY - Pátranie po 66-ročnej žene v Piešťanoch sa vo štvrtok (9. 7.) skončilo tragicky. Ženu našli na brehu jedného z miestnych rybníkov bez známok života. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Oznámenie o nezvestnosti prijali policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch vo štvrtok v ranných hodinách. Vzhľadom na okolnosti prípadu vzniklo podozrenie, že by mohlo byť ohrozené zdravie a život nezvestnej.

Piešťany utopená žena v rybniku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Do pátracej akcie nasadili hliadky z Piešťan a Trnavy, policajných psovodov, ako aj príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Piešťan s člnom. Prehľadávali okolie rybníkov, kde našli obuv, pri ktorej predpokladali, že patrí nezvestnej žene.

Hasiči sa následne zamerali na pátranie na vodnej ploche. Krátko po začatí pátracej akcie našli ženu na brehu jedného z rybníkov bez známok života. Polícia bližšie okolnosti prípadu neuviedla.

Viac o téme: RybníkNezvestnáPolícia Piešťany
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