Peklo pre hasičov na východe Slovenska: Agresívne deti ich ostreľovali kameňmi, zasahovať musela polícia

MOLDAVA NAD BODVOU - Práca hasičov, ktorí denne nasadzujú svoje životy pre bezpečnosť iných, sa na východnom Slovensku mení na nebezpečný boj s ľudskou agresiou. Bežný zásah pri požiari strniska v Moldave nad Bodvou museli muži zákona nečakane prerušiť po tom, čo sa stali terčom útoku zo strany skupiny maloletých detí. Tie na nich bezdôvodne hádzali kamene a vulgárne im nadávali.
Na incident, ku ktorému došlo v nedeľu večer, upozornil denník Korzár. Hasičom bol nahlásený požiar strniska na ploche približne 100 x 100 metrov v blízkosti čistiarne odpadových vôd v Moldave nad Bodvou. Po príchode na miesto činu však záchranárov čakalo šokujúce prekvapenie. Na poli sa bez dozoru dospelých pohybovala skupina detí a mladistvých, ktorí podľa všetkého oheň sami úmyselne založili.
Namiesto toho, aby pred plameňmi ušli, začali maloletí zbierať kamene priamo z poľa a urobili si zo záchranárov terč. Zabávali sa tým, kto presnejšie zasiahne zasahujúcich hasičov alebo ich techniku. Situácia bola natoľko vyhrotená a nebezpečná, že veliteľ zásahu musel práce okamžite prerušiť a stiahnuť posádku do bezpečia. Agresívna mládež navyše pred očami hasičov opakovane oheň znova podpaľovala. Hasiči v likvidácii požiaru pokračovali až po príchode privolanej policajnej hliadky, ktorá urobila poriadok.
Podobne brutálnemu útoku čelili hasiči len nedávno aj v blízkej obci Veľká Ida. Tam na nich dav miestnych obyvateľov počas hasenia suchej trávy hádzal skaly a kusy tehál, pričom zasiahli priamo odevy a prilby hasičov. Na hasičskej Tatre po útoku napočítali až 13 dier, rozbité okná a zdemolovanú karosériu. Útočníci si dokonca na hasičov a sprevádzajúce policajné hliadky počkali za protihlukovou stenou a počas balenia techniky im skákali po autách.
Polícia už v spomínaných prípadoch začala trestné stíhania. Keďže sú hasiči pri výkone svojej služby chránení zákonom, vyšetrovatelia tieto incidenty nekvalifikujú ako bežný vandalizmus, ale ako závažný trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s poškodzovaním cudzej veci. V prípade dospelých páchateľov hrozia vysoké tresty, pri maloletých útočníkoch je situácia z hľadiska trestnej zodpovednosti komplikovanejšia.