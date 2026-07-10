Policajti ostali v nemom úžase: Hľadanie zločinca (33) sa skončilo skôr, ako vôbec začalo, úkryt v CHLADNIČKE!

ROCHESTER - Bizarný pokus o útek pred políciou mu nepomohol. 33-ročný Dean Foord z britského Rochesteru sa snažil vyhnúť zatknutiu tým, že sa ukryl v chladničke. Policajti ho však našli a muž sa napokon postavil pred súd za sériu brutálnych činov voči svojej partnerke. Za psychické aj fyzické týranie dostal trojročný trest väzenia.
Muž je pod dohľadom policajných a justičných orgánov už niekoľko mesiacov, keďže video nižšie pochádza ešte z augusta 2025. Jeho zverejnenie si polícia pripravila až teraz a je sa na čo pozerať. Telové kamery odhaľujú bizarnú scénu, kde muža po pár sekundách nájdu ukrývajúceho sa v chladničke, z ktorej vybral všetky police. "Opatrne! Čo to robíte? Mám polámanú nohu. Opatrne, a buďte slušní ... buďte slušní lebo inak ..." hovorí vyľakaný muž v chladničke vo videu, zatiaľ čo ho policajné orgány vyťahujú násilne von.
Prečo sa za ním policajti vydali?
Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo sa žena rozhodla nahlásiť šesť mesiacov trvajúce násilie a ponižovanie. Podľa Kentskej polície ju Foord systematicky izoloval od okolia. Ovládal jej účty na sociálnych sieťach, prinútil ju prerušiť kontakty s rodinou aj priateľmi a z domu mohla odchádzať len s jeho súhlasom.
Jeho správanie bolo čoraz krutejšie. V jednom prípade ju zamkol v izbe a odmietal ju pustiť von, kým nezačala štekať ako pes. Všetky jej peniaze minul na hazard, drogy, alkohol a žreby. Partnerke zároveň zakazoval vlastniť mobilný telefón. Ak sa k nejakému dostala, úmyselne ho rozbil. Dokonca ju prinútil predať telefón, aby z výťažku splatil svoj drogový dlh.
V násilí pokračoval a stupňoval ho
Násilie sa stupňovalo aj fyzicky. Vyšetrovatelia uviedli, že ženu raz chytil pod krkom, zhodil ju na zem a udieral jej hlavou o podlahu. Keď sa pokúsila utiecť, prenasledoval ju až k inému domu, kde hodil tehlu cez okno. Obyvateľka domu sa podľa polície obávala o vlastný život.
Foord svoju partnerku zastrašoval aj ďalšími spôsobmi. Natočil sa na video s nožom v ruke, pričom jej hrozil zabitím. Pri inom incidente ju oblial vedrom špinavej vody.
Polícia ho zadržala v decembri 2025. Pri domovej prehliadke našli mužov úkryt priamo v chladničke. Okrem toho mal pri sebe aj kokaín. Súd ho následne uznal vinným z ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci, vyhrážania sa zabitím, napadnutia, kontrolujúceho a nátlakového správania i držby drogy prvej triedy.
Korunný súd v Maidstone mu 30. júna uložil trojročný trest odňatia slobody.
"Foord je násilný tyran, ktorý využíval strach, násilie a zastrašovanie na to, aby ovládal takmer každý aspekt života svojej obete. Pokúsil sa ukryť pred policajtmi v chladničke, no neexistuje miesto, kde by sa pred spravodlivosťou skryl. Oceňujem aj odvahu obete, ktorá sa rozhodla prehovoriť a pomohla dosiahnuť jeho odsúdenie," uviedol vyšetrovateľ George Fisher z Kentskej polície.