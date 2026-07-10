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Policajti ostali v nemom úžase: Hľadanie zločinca (33) sa skončilo skôr, ako vôbec začalo, úkryt v CHLADNIČKE!

33-ročný Dean Foord sa pred políciou ukrýval v chladničke. Zobraziť galériu (2)
33-ročný Dean Foord sa pred políciou ukrýval v chladničke. (Zdroj: Facebook/Kent Police)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

ROCHESTER - Bizarný pokus o útek pred políciou mu nepomohol. 33-ročný Dean Foord z britského Rochesteru sa snažil vyhnúť zatknutiu tým, že sa ukryl v chladničke. Policajti ho však našli a muž sa napokon postavil pred súd za sériu brutálnych činov voči svojej partnerke. Za psychické aj fyzické týranie dostal trojročný trest väzenia.

Muž je pod dohľadom policajných a justičných orgánov už niekoľko mesiacov, keďže video nižšie pochádza ešte z augusta 2025. Jeho zverejnenie si polícia pripravila až teraz a je sa na čo pozerať. Telové kamery odhaľujú bizarnú scénu, kde muža po pár sekundách nájdu ukrývajúceho sa v chladničke, z ktorej vybral všetky police. "Opatrne! Čo to robíte? Mám polámanú nohu. Opatrne, a buďte slušní ... buďte slušní lebo inak ..." hovorí vyľakaný muž v chladničke vo videu, zatiaľ čo ho policajné orgány vyťahujú násilne von.

Násilný muž sa pred políciou a spravodlivosťou ukrýval v chladničke (Zdroj: Facebook/Kent Police)

Prečo sa za ním policajti vydali?

Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo sa žena rozhodla nahlásiť šesť mesiacov trvajúce násilie a ponižovanie. Podľa Kentskej polície ju Foord systematicky izoloval od okolia. Ovládal jej účty na sociálnych sieťach, prinútil ju prerušiť kontakty s rodinou aj priateľmi a z domu mohla odchádzať len s jeho súhlasom.

Jeho správanie bolo čoraz krutejšie. V jednom prípade ju zamkol v izbe a odmietal ju pustiť von, kým nezačala štekať ako pes. Všetky jej peniaze minul na hazard, drogy, alkohol a žreby. Partnerke zároveň zakazoval vlastniť mobilný telefón. Ak sa k nejakému dostala, úmyselne ho rozbil. Dokonca ju prinútil predať telefón, aby z výťažku splatil svoj drogový dlh.

Policajti ostali v nemom
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Kent Police)

V násilí pokračoval a stupňoval ho

Násilie sa stupňovalo aj fyzicky. Vyšetrovatelia uviedli, že ženu raz chytil pod krkom, zhodil ju na zem a udieral jej hlavou o podlahu. Keď sa pokúsila utiecť, prenasledoval ju až k inému domu, kde hodil tehlu cez okno. Obyvateľka domu sa podľa polície obávala o vlastný život.

Foord svoju partnerku zastrašoval aj ďalšími spôsobmi. Natočil sa na video s nožom v ruke, pričom jej hrozil zabitím. Pri inom incidente ju oblial vedrom špinavej vody.

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Polícia ho zadržala v decembri 2025. Pri domovej prehliadke našli mužov úkryt priamo v chladničke. Okrem toho mal pri sebe aj kokaín. Súd ho následne uznal vinným z ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci, vyhrážania sa zabitím, napadnutia, kontrolujúceho a nátlakového správania i držby drogy prvej triedy.

Korunný súd v Maidstone mu 30. júna uložil trojročný trest odňatia slobody.

"Foord je násilný tyran, ktorý využíval strach, násilie a zastrašovanie na to, aby ovládal takmer každý aspekt života svojej obete. Pokúsil sa ukryť pred policajtmi v chladničke, no neexistuje miesto, kde by sa pred spravodlivosťou skryl. Oceňujem aj odvahu obete, ktorá sa rozhodla prehovoriť a pomohla dosiahnuť jeho odsúdenie," uviedol vyšetrovateľ George Fisher z Kentskej polície.

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