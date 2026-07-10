Také teplo, že neznesie ani podprsenku: Slávna herečka sa pretŕčala v meste hore bez!

LONDÝN - Horúčavy zrejme urobili svoje. Herečka Anya Taylor-Joy nechala podprsenku doma a do ulíc vyšla hore bez!
Celý svet sužujú vysoké teploty a známe tváre sa im prispôsobujú po svojom. Medzi nimi aj herečka Anya Taylor-Joy, ktorá počas odchodu z hotela zvolila mimoriadne odvážny outfit. Tridsaťročná hviezda stavila na minimalistické šaty s čipkovaným lemovaním vo výstrihu a tenkými ramienkami.
Elegantný model doplnila sandálmi na vysokom podpätku v rovnakom odtieni a platinové blond vlasy si zopla do jednoduchého copu. Jediné, čo si zabudla dať na seba, bola podprsenka. V tomto outfite mierila do štúdia televízie ITV, kde sa objavila v relácii This Morning. Herečka je v týchto dňoch v britskej metropole zahltená najmä pracovnými povinnosťami. Intenzívne totiž propaguje nový kriminálny seriál Lucky.
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