Piatok10. júl 2026, meniny má Amália, zajtra Milota

Pohoda plná hviezd! Dubayová a Jablonský prišli prvýkrát aj s dcérkou: Takto si užívajú festival!

Let's Dance, Jakub Jablonský a Petra Dubayová Zobraziť galériu (25)
Let's Dance, Jakub Jablonský a Petra Dubayová (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/db © Zoznam/db

TRENČÍN - Festival Pohoda opäť prilákal množstvo známych tvárí. Medzi nimi nechýbali herci zo seriálu Dunaj, k vašim službám, manželia Kemkovci ani herecký pár Petra Dubayová a Jakub Jablonský, ktorí na festival dorazili prvýkrát aj so svojou dcérkou Vesnou.

Na trenčianskom letisku to počas Pohody nežije len hudbou, ale aj známymi tvárami. Tohtoročný festival si nenechali ujsť ani obľúbení slovenskí herci a moderátori, ktorí si prišli užiť koncerty, stretnutia s priateľmi aj pohodovú atmosféru.

Veľkú pozornosť pútali Petra Dubayová a Jakub Jablonský, ktorí na festival dorazili prvýkrát aj so svojou dcérkou Vesnou. Tá už o necelý mesiac oslávi prvé narodeniny. Mladá rodina sa rozhodla pre komfortnejšie ubytovanie a počas festivalu býva v priestrannom karavane, ktorý im poskytuje všetko potrebné pohodlie aj súkromie pre niekoľkomesačné bábätko. „Vesna a jej prvý festival,“ napísal k snímke Jablonský, ktorú uverejnil na sociálnej sieti. 

Petra Dubayová dorazila na Pohodu po prvýkrát s dcérkou Vesnou
Zobraziť galériu (25)
Petra Dubayová dorazila na Pohodu po prvýkrát s dcérkou Vesnou  (Zdroj: Instagram )

Na Pohode sa objavili aj viaceré tváre obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám. Festivalovú atmosféru si užívajú Lesana Krausková, Jana Kovalčíková či Jana Majeská, ktoré sa stretávali s fanúšikmi aj kolegami mimo televíznych kamier. Nechýbajú ani manželia Kemkovci, ktorí patria medzi pravidelných návštevníkov festivalu. Aj oni si nenechali ujsť bohatý hudobný program a pohodovú atmosféru, ktorou je trenčiansky festival už roky známy.

Zdá sa, že Pohoda nie je len o veľkých koncertoch svetových hviezd, ale aj miestom, kde si slovenské celebrity môžu na chvíľu oddýchnuť od pracovných povinností a stráviť čas s rodinou či priateľmi.

Viac o téme: PohodaJuraj KemkaMarián MitašJakub JablonskýJana KovalčíkováPetra DubayováDcéra VesnaAdriana Kemka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na festival Pohoda dorazili
Celebrity zaplavili Pohodu: Gáborík dorazil vo veľkom štýle, Vačková ukázala, v akom luxuse býva!
Domáci prominenti
Tomáš Yxo Dohňanský
Hudobník Yxo otvorene o srdcovom festivale: Na Žákovic Open pomáha celá rodina!
Domáci prominenti
Let's Dance, Jakub Jablonský
Dubayová späť na javisku! Herečka ukázala zákulisie Mojžiša, prekvapene sa ozval aj známy režisér...
Domáci prominenti
FOTO Tanečný battle Jána Koleníka
Krst ohňom pre Koleníka a Jablonského! Najhorší zážitok v šou: Na toto sme nepodpísali zmluvu
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Deň prírody Slovenského krasu
Deň prírody Slovenského krasu
Správy
Osádzanie Kameňov zmiznutých na Grösslingovej ulici 19
Osádzanie Kameňov zmiznutých na Grösslingovej ulici 19
Správy
Osádzanie Kameňov zmiznutých na Ulici Fraňa Kráľa
Osádzanie Kameňov zmiznutých na Ulici Fraňa Kráľa
Správy

Domáce správy

Známy reťazec sťahuje z
Známy reťazec sťahuje z regálov žiadaný výrobok: Ak ho máte v kuchyni aj vy, radšej ho choďte vrátiť!
Domáce
FOTO Polícia odhalila taxikára pod
Polícia odhalila taxikára pod vplyvom drog, viezol ľudí na podujatie v Trenčíne
Domáce
Peter Kmec.
Nový veľvyslanec SR v Ríme Peter Kmec odovzdal poverovacie listiny prezidentovi
Domáce
Veľká zmena v autobusoch Nitrianskeho kraja: Od augusta zavádzajú prestupové lístky za výhodnú cenu
Veľká zmena v autobusoch Nitrianskeho kraja: Od augusta zavádzajú prestupové lístky za výhodnú cenu
Nitra

Zahraničné

Návykový dizajn Facebooku a
Návykový dizajn Facebooku a Instagramu porušuje pravidlá EÚ
Zahraničné
aktualizované Zverský čin v Česku:
Zverský čin v Česku: Mamička je v šoku! Niekto jej nalial kyselinu do kočíka, Sebastiánko je popálený
Zahraničné
Grécka polícia zatkla troch
Grécka polícia zatkla troch ľudí podozrivých z bombového útoku na dom političky
Zahraničné
Moskva si posvietila na
Moskva si posvietila na Česko: V rebríčku nepriateľských vlád sa dostalo medzi prvú päťku!
Zahraničné

Prominenti

Také teplo, že neznesie
Také teplo, že neznesie ani podprsenku: Slávna herečka sa pretŕčala v meste hore bez!
Zahraniční prominenti
Posledná rozlúčka s Martinom
Posledná rozlúčka s textárom Martinom Sarvašom (†65): Dorazili stovky ľudí... Aj Ivan Korčok!
Domáci prominenti
Let's Dance, Jakub Jablonský
Pohoda plná hviezd! Dubayová a Jablonský prišli prvýkrát aj s dcérkou: Takto si užívajú festival!
Domáci prominenti
FOTO Baby z Hriešneho tanca
Baby z Hriešneho tanca sa vyrovnáva s asistovanou samovraždou svojej mamy: Jej slová trhajú srdce!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Temná kapitola dejín: Pohraničná
Temná kapitola dejín: Pohraničná stráž mala zabrániť útekom z Československa, neváhala použiť zbrane!
Zaujímavosti
Superovocie z Amazónie: Bobule
Superovocie z Amazónie: Bobule acai dávajú silu lovcom a chránia rodiace ženy
dromedar.sk
Na Instagrame dokonalý život,
Na Instagrame dokonalý život, v realite rozvod a chudoba: Bývalé tradwives varujú ženy pred nebezpečným trendom
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Škola za 128-tisíc eur ročne láka rodičov odvážnym sľubom: Dieťa odmaturuje s firmou za milión
Zaujímavosti

Dobré správy

Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Zemetrasenie vo Volkswagene: Automobilka škrtá polovicu modelov a väčšinu voliteľnej výbavy, odbory zúria!
Zemetrasenie vo Volkswagene: Automobilka škrtá polovicu modelov a väčšinu voliteľnej výbavy, odbory zúria!
Slovensko prekvapilo v porovnaní dôchodkov žien a mužov: Patríme medzi výnimky v Európe!
Slovensko prekvapilo v porovnaní dôchodkov žien a mužov: Patríme medzi výnimky v Európe!
Plakal, či nie? Sklamanie Cristiana Ronalda po vyradení z MS spustilo bizarný spor za milióny dolárov! Posúďte sami. (foto)
Plakal, či nie? Sklamanie Cristiana Ronalda po vyradení z MS spustilo bizarný spor za milióny dolárov! Posúďte sami. (foto)
Šokujúce čísla: Eurostat ukázal, koľko rokov bude mať priemerný Slovák v roku 2100!
Šokujúce čísla: Eurostat ukázal, koľko rokov bude mať priemerný Slovák v roku 2100!

Šport

Totálne šialenstvo v NHL zavŕšené: Tento mladík bude najlepšie platený hokejista planéty
Totálne šialenstvo v NHL zavŕšené: Tento mladík bude najlepšie platený hokejista planéty
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Pri oslavách postupu Francúzska zomrela len 17-ročná fanúšička, desivé detaily
MS VO FUTBALE 2026 Pri oslavách postupu Francúzska zomrela len 17-ročná fanúšička, desivé detaily
MS vo futbale
V Splite nešlo iba o výsledok: Tréner Žiliny jasne odkryl a pomenoval, čo ho štvalo najviac
V Splite nešlo iba o výsledok: Tréner Žiliny jasne odkryl a pomenoval, čo ho štvalo najviac
Európska liga
Bývalý šéf Barcelony si tvrdo kopol do súčasného bossa: Messiho odchod bol najväčšou chybou!
Bývalý šéf Barcelony si tvrdo kopol do súčasného bossa: Messiho odchod bol najväčšou chybou!
La Liga

Auto-moto

TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
Predstavujeme
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Predstavujeme
FOTO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely

Kariéra a motivácia

Práca so srdcom aj férovým platom: Pozri si voľné miesta v sociálnych službách od 1 500 eur
Práca so srdcom aj férovým platom: Pozri si voľné miesta v sociálnych službách od 1 500 eur
Získaj prácu
Čo je to staffing a ako podriadení šikanujú manažérov?
Čo je to staffing a ako podriadení šikanujú manažérov?
Prostredie práce
Nový v práci? Týchto 5 signálov vám napovie, či máte zostať, alebo rýchlo utekať
Nový v práci? Týchto 5 signálov vám napovie, či máte zostať, alebo rýchlo utekať
Získaj prácu
Otázka, ktorej sa všetci boja: Ako na pohovore priznať, že ste dostali výpoveď?
Otázka, ktorej sa všetci boja: Ako na pohovore priznať, že ste dostali výpoveď?
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Prečo vaša drevená vareška potrebuje očistný kúpeľ ?
Prečo vaša drevená vareška potrebuje očistný kúpeľ ?
Rady a tipy
Ktorý olej patrí na panvicu a ktorý je najlepší do šalátu?
Ktorý olej patrí na panvicu a ktorý je najlepší do šalátu?
Rady a tipy

Technológie

Fotografie z Tankových dní Laugarício 2026 ukázali, kam smeruje slovenská armáda
Fotografie z Tankových dní Laugarício 2026 ukázali, kam smeruje slovenská armáda
Slovenská armáda
Slnečná búrka môže paralyzovať civilizáciu. Vedci navrhli systém na ochranu Zeme, ktorý by vyniesli do vesmíru stovky ton materiálu
Slnečná búrka môže paralyzovať civilizáciu. Vedci navrhli systém na ochranu Zeme, ktorý by vyniesli do vesmíru stovky ton materiálu
Vesmír
Google a FBI zasiahli proti obrovskému botnetu. Milióny televízorov a Android boxov potajomky maskovali útoky hackerov
Google a FBI zasiahli proti obrovskému botnetu. Milióny televízorov a Android boxov potajomky maskovali útoky hackerov
Bezpečnosť
Čínski vedci predstavili jadrovú batériu novej generácie: Je menšia, lacnejšia a vydržať má roky bez nabíjania
Čínski vedci predstavili jadrovú batériu novej generácie: Je menšia, lacnejšia a vydržať má roky bez nabíjania
Technológie

TN LIVE

„Počítame s najhorším,“ tvrdí obľúbená značka oblečenia Slovákov. Zhorel jej jediný sklad, zostal len tovar v obchodoch
„Počítame s najhorším,“ tvrdí obľúbená značka oblečenia Slovákov. Zhorel jej jediný sklad, zostal len tovar v obchodoch
Zahraničné
Chystáte sa na festival alebo výlet? Tieto triky pri balení vám ušetria miesto aj nervy
Chystáte sa na festival alebo výlet? Tieto triky pri balení vám ušetria miesto aj nervy
Domáce
Prípad pokusu o odobratie Veroniky (14) má dohru: Sudkyňu vyšetrujú pre podozrenie zo zneužitia právomocí
Prípad pokusu o odobratie Veroniky (14) má dohru: Sudkyňu vyšetrujú pre podozrenie zo zneužitia právomocí
Domáce
Prekonal jeho rekord a dal mu sľub. Miroslav Klose prezradil, o čom sa rozprával s Messim
Prekonal jeho rekord a dal mu sľub. Miroslav Klose prezradil, o čom sa rozprával s Messim
Šport

Bývanie

Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho skvelo. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho skvelo. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha

Pre kutilov

„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Záhrada
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: MTV éra: Len mileniáli zvládnu tento hudobný test bez chyby
Feminity
KVÍZ: MTV éra: Len mileniáli zvládnu tento hudobný test bez chyby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Známy reťazec sťahuje z
Domáce
Známy reťazec sťahuje z regálov žiadaný výrobok: Ak ho máte v kuchyni aj vy, radšej ho choďte vrátiť!
Zverský čin v Česku:
Zahraničné
Zverský čin v Česku: Mamička je v šoku! Niekto jej nalial kyselinu do kočíka, Sebastiánko je popálený
Krvavý útok v Bratislave:
Domáce
Krvavý útok v Bratislave: V Petržalke surovo pobodali 50-ročného muža! V nemocnici bojuje o život
Vážna nehoda cyklistu s
Domáce
Vážna nehoda cyklistu s motorkárom pri Leviciach: Na miesto okamžite smeroval vrtuľník!

Ďalšie zo Zoznamu