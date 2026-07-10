Pohoda plná hviezd! Dubayová a Jablonský prišli prvýkrát aj s dcérkou: Takto si užívajú festival!

TRENČÍN - Festival Pohoda opäť prilákal množstvo známych tvárí. Medzi nimi nechýbali herci zo seriálu Dunaj, k vašim službám, manželia Kemkovci ani herecký pár Petra Dubayová a Jakub Jablonský, ktorí na festival dorazili prvýkrát aj so svojou dcérkou Vesnou.
Na trenčianskom letisku to počas Pohody nežije len hudbou, ale aj známymi tvárami. Tohtoročný festival si nenechali ujsť ani obľúbení slovenskí herci a moderátori, ktorí si prišli užiť koncerty, stretnutia s priateľmi aj pohodovú atmosféru.
Veľkú pozornosť pútali Petra Dubayová a Jakub Jablonský, ktorí na festival dorazili prvýkrát aj so svojou dcérkou Vesnou. Tá už o necelý mesiac oslávi prvé narodeniny. Mladá rodina sa rozhodla pre komfortnejšie ubytovanie a počas festivalu býva v priestrannom karavane, ktorý im poskytuje všetko potrebné pohodlie aj súkromie pre niekoľkomesačné bábätko. „Vesna a jej prvý festival,“ napísal k snímke Jablonský, ktorú uverejnil na sociálnej sieti.
Na Pohode sa objavili aj viaceré tváre obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám. Festivalovú atmosféru si užívajú Lesana Krausková, Jana Kovalčíková či Jana Majeská, ktoré sa stretávali s fanúšikmi aj kolegami mimo televíznych kamier. Nechýbajú ani manželia Kemkovci, ktorí patria medzi pravidelných návštevníkov festivalu. Aj oni si nenechali ujsť bohatý hudobný program a pohodovú atmosféru, ktorou je trenčiansky festival už roky známy.
Zdá sa, že Pohoda nie je len o veľkých koncertoch svetových hviezd, ale aj miestom, kde si slovenské celebrity môžu na chvíľu oddýchnuť od pracovných povinností a stráviť čas s rodinou či priateľmi.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%