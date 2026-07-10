Dráma nad Bratislavou: Lietadlo smerujúce do Barcelony sa otočilo! TECHNICKÉ PROBLÉMY a núdzové pristátie

BRATISLAVA - Stredajší let z Bratislavy do vyhľadávanej španielskej Barcelony sa pre viac ako dve stovky dovolenkárov skončil hneď na samom začiatku. Dopravné lietadlo spoločnosti Wizz Air sa muselo krátko po štarte z technických príčin otočiť a núdzovo pristáť späť na slovenskej pôde. Na palube stroja sa v tom čase nachádzalo 228 cestujúcich, ktorých cestu za morom prerušil nečakaný stret vo vzduchu.
Pravidelný let s označením W6 7021 odštartoval z Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vo štvrtok 9. júla. Už počas samotného vzletového manévru však došlo k incidentu, ktorý piloti nemohli ignorovať. Do dráhy stúpajúceho lietadla vletel vták, pričom nasledoval tvrdý náraz. Informoval o tom denník Pravda.
V záujme stopercentného zaistenia bezpečnosti všetkých osôb na palube padlo rozhodnutie nepokračovať v lete nad Európou, ale stroj okamžite otočiť a vrátiť sa na bratislavské letisko. Keďže zrážka s vtákom (tzv. bird strike) môže spôsobiť vážne poškodenie motorov alebo hydrauliky, na bratislavskom letisku bol vyhlásený pohotovostný režim. Na miesto boli preventívne vyslané hasičské a záchranné zložky, ktoré čakali na prípadné komplikácie. Samotný pristávací manéver však piloti zvládli bravúrne a lietadlo bezpečne dosadlo na ranvej bez toho, aby sa niekto zranil.
Lietadlo muselo po zaparkovaní na stojisko okamžite podstúpiť povinnú a detailnú technickú inšpekciu. „Kontrola po zrážke s vtákom je štandardným a povinným postupom, ktorý sa vykonáva dôkladne predtým, ako sa lietadlo môže vrátiť do prevádzky. Radi by sme poďakovali našej posádke za ich profesionalitu a rýchle zvládnutie situácie a sme vďační našim cestujúcim za ich trpezlivosť a pochopenie,“ uviedla v stanovisku spoločnosť Wizz Air.