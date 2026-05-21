Markizácka kráska si siahla na úplné dno: Chcela skoncovať so životom!

BRATISLAVA - Michaela Pospíšilová je aktuálnou favoritkou ženícha Adriána v šou Ruža pre nevestu. Ako už na obrazovkách načrtla, má za sebou ťažké obdobie. Teraz však priznala, že bola na tom tak zle, že chcela skoncovať so životom.
Michaela Pospíšilová sa momentálne objavuje na obrazovkách televízie Markíza v populárnej romantickej šou Ruža pre nevestu. Sympatická brunetka si počas účinkovania získala pozornosť divákov aj samotného ženícha Adrián. Mnohí ju považujú za jednu z najväčších favoritiek celej súťaže. Napriek úsmevu a pozitívnej energii, ktorou pôsobí pred kamerami, však priznala, že si v posledných rokoch prešla mimoriadne náročným obdobím plným bolesti a strát.
Počas účinkovania v šou otvorene prehovorila o tragických udalostiach, ktoré jej výrazne zasiahli do života. V krátkom časovom období prišla o dve najbližšie ženy vo svojom živote. Najskôr zomrela jej milovaná stará mama a len o niekoľko týždňov neskôr podľahla rakovine aj jej mama. O bolestivých momentoch a psychickom vyčerpaní sa úprimne rozhovorila aj pre český web Super.
„Ja som pred dvomi rokmi prišla o stabilitu, vzťah, kedysi som bola zasnúbená, to som zmieňovala, aj o bývanie. Ale to sa dalo rozdýchať. V novembri mi umrela babička, ktorá mi bola veľmi blízka a pár týždňov na to maminka na rakovinu. Bolo to veľmi ťažké. Ja priznávam, že ja som zistila, čo je dno a čo je to nevedieť fungovať. Ja som niekoľko mesiacov len ležala a plakala a nechcela som jesť a ja som si priala, aby som už nemusela pokračovať v tomto živote, ale niečo vo mne proste jeden deň zlomilo a ja som sa postavila na nohy a povedala som si dosť," priznala otvorene Michaela.