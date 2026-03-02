KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka bude mamou!

BRATISLAVA - Najsledovanejšia Slovenka na sociálnej sieti Instagram, modelka Veronika Rajek (30) má krásnu novinku. Jej život naberie úplne iný zmysel - stane sa totiž mamou!
Známa Slovenka púta pozornosť aj v zahraničí: Dokonalá postava a NADUPANÝ dekolt!
Bývalá finalistka súťaže Miss Slovensko, modelka a influencerka Veronika Rajek má obrovský dôvod na radosť. Pochválila sa totiž novinkou, ktorá jej zmení život od základov. Ako informuje denník Plus jeden deň, blondínka sa čoskoro stane mamou - pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko.
„Cítim sa super. Najviac ma teší, že ma neprepadla bohapustá chuť prejedať sa, čo pripisujem celoživotnému športovaniu. Radosť mi prináša pocit, že o pár mesiacov uvidím mini-me skombinované s človekom, ktorého milujem. Som z toho úplne nadšená,“ prezradila denníku prostredníctvom svojej PR manžérky Veronika.
Rodiť vraj plánuje v USA a to rovno u prominentného pôrodníka. „Áno, rodím v Amerike a dokonca u doktora, ktorý rodí samé celebrity,“ dodala modelka, ktorá s manželom, Slovákom Viktorom, tvorí pár už od roku 2016 a o tri roky neskôr si povedali svoje áno. Budúcej rodinke gratulujeme!