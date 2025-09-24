Drsný KONFLIKT v slovenskom šoubiznise: Rajek naložila manželke Majka Spirita... ESKORT v Dubaji?!

BRATISLAVA - Influencerka Veronika Rajek (29) v poslednom období prijala pozvanie do viacerých slovenských podcastov. A objavila sa aj v Spiritshw rapera Majka Spirita (41). No netušila zrejme, že sa kvôli tomu dostane do konfliktu s hudobníkovou manželkou Máriou Dušičkou (38). Veronika na nej nenechala nitku suchú!
Známa Slovenka púta pozornosť aj v zahraničí: Dokonalá postava a NADUPANÝ dekolt!
Veronika Rajek v podcaste Majka Spirita prehovorila o rôznych témach. A jednou z nich bol aj OnlyFans. Práve na tejto platforme totiž plavovláska predáva svoje fotky a vôbec sa tým netají. Práve naopak, svoj profil na "stránke pre dospelých" promuje aj na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje takmer 7 miliónov sledovateľov.
Niet preto divu, že raper nadhodil aj túto tému. „Každá pekná žena si dnes uvedomuje, čo stráca, keď nie je na OnlyFans. Koľko peňazí by mohla zarábať. Uvedomuješ si aj riziko, ktoré v spoločnosti spôsobuje monetizovanie intimity. Trochu to nabúrava fakt, ako mladí ľudia vnímajú vzťahy. Je oveľa ľahšie si tú intimitu kúpiť ako si ju pracne budovať s niekym vo vzťahu,“ opýtal sa priamo.
Rajek sa však nenechala a obhájila sa. „Aha, takže pokiaľ bolo porno zadarmo, to bolo v poriadku? To nenarušovalo intimitu? Ty mi chceš povedať, že si nikdy nepozeral porno?“ zahlásila Rajek, na čo Spirit reagoval, že pozeral, ale... To ho však Veronika nenechala dohovoriť. „A narušilo to tvoju intimitu s momentálnou manželkou?“ zahlásila, na čo Spirit prikývol.
To Rajek zjavne rozohnilo a reagovala: „A čo si od nej očakával, fajku v stojke? To máš problém ty, nie spoločnosť,“ zahlásila a Spirit dodal: „Spoločnosť má veľký problém, pretože mladí muži sú závislí na porne. Sex bol vždy, ale monetizovanie intimity nebolo.“ A Veronika by zrejme túto výmenu názorov už aj hodila za hlavu, no pod ukážkou k podcastu sa do konverzácie zapojila aj Majkova manželka Mária.
„Možno by sa malo trochu preskúmať, ako manžel tejto mladej ženy povzbudzuje a podporuje svoju manželku v tom, aby predávala svoje telo online. Rovnako aj to, ako si niekto, kto je zjavne nábožensky založený, ospravedlňuje pred sebou a pred inými, že je online sex pracovníčkou,“ objavilo sa pod videom. A to poriadne vytočilo Rajek, ktorá na Márii nenechala nitku suchú.
Ich drsnú hádku si prečítate na ďalšej stránke»