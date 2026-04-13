Habera oslávil narodeniny: Toľko citu by ste v ňom nečakali! Peštovej adresoval krásne slová

PRAHA - Spevák Pavol Habera oslávil svoje narodeniny v kruhu najbližších a o príjemné prekvapenie sa mu postarala jeho dlhoročná partnerka Daniela Peštová. Oslava sa niesla v príjemnej atmosfére a nechýbal ani moment, ktorý oslávenca očividne veľmi milo prekvapil.
V nedeľu oslávil spevák Pavol Habera svoje 64. narodeniny. Zdá sa, že oslávenec si svoj veľký deň očividne užil naplno. Peštová si pre neho pripravila prekvapenie, ktoré mu spravilo veľkú radosť a postaralo sa o dokonalú narodeninovú atmosféru.
Habera sa rozhodol podeliť aj o svoje dojmy a na adresu partnerky nešetril chválou. „Ďakujem za krásny deň a za všetko! A inak – robíš najlepšie torty na svete," napísal spevák na sociálnu sieť, kde pridal fotografiu, na ktorej krája tortu.
Habera a Peštová patria k stabilným párom slovenského šoubiznisu už dlhé roky. Spolu majú dve deti - dcéru Ellu a syna Paula Henryho, ktorý pred niekoľkými dňami oslávil svoje sedemnáste narodeniny.
