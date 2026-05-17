Simona Krainová rozsekala hejterov: 25-ročný smrad mi nebude radiť, ako mám vyzerať!

PRAHA - Na sociálnych sieťach Simony Krainovej býva pravidelne "veselo"! Najmä keď sa komentujúci pustia do jej postavy, na ktorej tvrdo maká, či spôsobu, ako ju dosiahla, ale aj úprav pomocou filtrov či retuší. Krainová má pre všetkých jasný odkaz!
Simona Krainová vstúpila do nového roku NAHÁ: Nechcem na nič čakať, mám úplne v r*ti, či...
A aj keď sa niekto tvári, že sa ho komentáre a hejty netýkajú, negatívne reakcie dokážu poriadne zamrzieť a človekom otriasť. „Samozrejme, že ti to nie je jedno, lebo to sú takí chytráci, ktorí tvrdia – ste v šoubiznise 30 rokov, musíte byť na to zvyknutá! Nie si na to zvyknutá, lebo pokiaľ nie si plechová, máš srdce a robíš veci s láskou a presvedčením, tak sa ťa to dotýka,“ zverila sa, že po nej všetky hejty nestekajú ako po plechovej streche.
„A ešte, keď ti radí nejaký dvadsaťpäťročný smrad, ako máš vyzerať a čo máš robiť, tak je to fakt komické,“ dodala, že emócie budí aj u mladšieho publika. „Vždy si ma najviac doberajú fitnesstrénerky, ktoré majú 25 rokov… a že sa zaoberajú mnou a mojim štýlom a tým ako vyzerám… Ja by som ich chcela vidieť o 25 rokov, ako budú vyzerať a ako budú hodnotiť to, že hodnotia ženu, ktorá je o 25 rokov staršia.“
Nuž a vlastný pohľad má aj na prirodzenosť na sociálnych sieťach. „Keď bude niekto riešiť nejaké filtre a úpravy, prosím vás… ak to chceme riešiť, tak tie neriešme na Instagrame, tam sú všade. To nie je svet, kde hľadáme to skutočné ja. Nezbláznili sme sa trochu? To máme doma a nechajme si to tam,“ uzavrela a dodala. „A vždy, keď sa niečo také prihodí, tak mi zavolajú klienti a poprosia ma o novú spoluprácu,“ pochvaľuje si modelka.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%