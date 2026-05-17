Nedeľa17. máj 2026, meniny má Gizela, zajtra Viola

Simona Krainová rozsekala hejterov: 25-ročný smrad mi nebude radiť, ako mám vyzerať!

Simona Krainová Zobraziť galériu (29)
Simona Krainová (Zdroj: Facebook/Simona Krainová)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

PRAHA - Na sociálnych sieťach Simony Krainovej býva pravidelne "veselo"! Najmä keď sa komentujúci pustia do jej postavy, na ktorej tvrdo maká, či spôsobu, ako ju dosiahla, ale aj úprav pomocou filtrov či retuší. Krainová má pre všetkých jasný odkaz!

Simona Krainová vstúpila do nového roku NAHÁ: Nechcem na nič čakať, mám úplne v r*ti, či... Prečítajte si tiež

Simona Krainová vstúpila do nového roku NAHÁ: Nechcem na nič čakať, mám úplne v r*ti, či...
Tých, ktorí ju nemajú radi, je dosť. A nič to tom podľa Simony Krainovej (53) nezmení ani to, keď bude konať akékoľvek dobro pre ľudstvo. „Ja ľudí štvať neprestanem a vlastne zaplať Pán Boh za to,“ myslí si modelka. „Myslím si, že človek, ktorý nevzbudzuje emócie, a je jedno, či sú dobré, alebo zlé, ako by neexistoval. A v šoubiznise existovať sakra musíme…“ prízvukuje v rozhovore pre super.cz.

A aj keď sa niekto tvári, že sa ho komentáre a hejty netýkajú, negatívne reakcie dokážu poriadne zamrzieť a človekom otriasť. „Samozrejme, že ti to nie je jedno, lebo to sú takí chytráci, ktorí tvrdia – ste v šoubiznise 30 rokov, musíte byť na to zvyknutá! Nie si na to zvyknutá, lebo pokiaľ nie si plechová, máš srdce a robíš veci s láskou a presvedčením, tak sa ťa to dotýka,“ zverila sa, že po nej všetky hejty nestekajú ako po plechovej streche.

„A ešte, keď ti radí nejaký dvadsaťpäťročný smrad, ako máš vyzerať a čo máš robiť, tak je to fakt komické,“ dodala, že emócie budí aj u mladšieho publika. „Vždy si ma najviac doberajú fitnesstrénerky, ktoré majú 25 rokov… a že sa zaoberajú mnou a mojim štýlom a tým ako vyzerám… Ja by som ich chcela vidieť o 25 rokov, ako budú vyzerať a ako budú hodnotiť to, že hodnotia ženu, ktorá je o 25 rokov staršia.“

Nuž a vlastný pohľad má aj na prirodzenosť na sociálnych sieťach. „Keď bude niekto riešiť nejaké filtre a úpravy, prosím vás… ak to chceme riešiť, tak tie neriešme na Instagrame, tam sú všade. To nie je svet, kde hľadáme to skutočné ja. Nezbláznili sme sa trochu? To máme doma a nechajme si to tam,“ uzavrela a dodala. „A vždy, keď sa niečo také prihodí, tak mi zavolajú klienti a poprosia ma o novú spoluprácu,“ pochvaľuje si modelka.

Ďurianová prekvapila vyjadrením: Ochrancov už nepotrebuje! Stačí jej jeden mladý fešák Prečítajte si tiež

Ďurianová prekvapila vyjadrením: Ochrancov už nepotrebuje! Stačí jej jeden mladý fešák

Viac o téme: Simona Krainová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Adriana Sklenaříková vsadila na
Vojna pokračuje útokom na Sklenaříkovú: Drogy a pornografia! Adriana vracia úder
Domáci prominenti
Známych Slovákov spojila dobrá
Učiteľka zo Sľubu prezradila tajomstvo sexi postavy a pochválila sa: Toto pre mňa robí môj partner
Domáci prominenti
Simonu Krainovú by ste
Simonu Krainovú by ste za svokru nechceli: Odkaz budúcim nevestám všetky baby odplaší!
Domáci prominenti
Simona Krainová
Netypický trik Krainovej pre dokonalú postavu: Keď na to prídete, už NIKDY nemusíte chudnúť!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurianová prekvapila vyjadrením: Ochrancov už nepotrebuje! Stačí jej tento mladý fešák
Ďurianová prekvapila vyjadrením: Ochrancov už nepotrebuje! Stačí jej tento mladý fešák
Prominenti
David Beckham sa snaží zachrániť rodinu: Tiché gesto voči Brooklynovi
David Beckham sa snaží zachrániť rodinu: Tiché gesto voči Brooklynovi
Feminity TV
Tréner Michaloviec Maroš Vikartovský po úvodnej finálovej prehre Iuventy
Tréner Michaloviec Maroš Vikartovský po úvodnej finálovej prehre Iuventy
Zoznam TV

Domáce správy

Podpredseda vlády a minister
Taraba na svetovom fóre: Klimatické problémy podľa neho žiadna krajina sama nevyrieši
Domáce
Muž podozrivý z násilnej
Súd rozhodol o väzbe: Muž čelí obvineniam z lúpeže a násilnej trestnej činnosti
Domáce
Ilustračné foto
Cudzinecká polícia v Bratislave mení adresu: Od pondelka vybavíte agendu v nových priestoroch
Domáce
V Košickom kraji začínajú ústne maturity: Viac ako 4700 študentov zabojuje o úspech
V Košickom kraji začínajú ústne maturity: Viac ako 4700 študentov zabojuje o úspech
Košice

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump.
Drsné vyhrážky z Washingtonu: Trumpovi dochádza trpezlivosť! Vyhlásil nekompromisné ultimátum
Zahraničné
Desivá nákaza sa šíri
Desivá nákaza sa šíri Európou: Dažďová hniloba napáda aj genitálie! Tvoria sa hnisavé vyrážky
Zahraničné
V českých mestách sa
Masové protesty v mestách: Verejnosť bráni nezávislosť verejnoprávnych médií
Zahraničné
Kandidáti na post prezidenta
Fujimoriová a Sánchez v súboji o Peru: Rozhodne druhé kolo prezidentských volieb
Zahraničné

Prominenti

Simona Krainová
Simona Krainová rozsekala hejterov: 25-ročný smrad mi nebude radiť, ako mám vyzerať!
Domáci prominenti
Brooks Nader
Nová hviezda Brooks Nader v ikonických sexi plavkách rozpálila pláž: Pozrite, pre Baywatch je ako stvorená!
Zahraniční prominenti
Finále Let's dance, Marianna
Ďurianová prekvapila vyjadrením: Ochrancov už nepotrebuje! Stačí jej jeden mladý fešák
Domáci prominenti
Adriana Sklenaříková vsadila na
Vojna pokračuje útokom na Sklenaříkovú: Drogy a pornografia! Adriana vracia úder
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nenápadná zelenina je hotový
Nenápadná zelenina je hotový POKLAD pre telo! Pomáha imunite, tráveniu aj srdcu
Zaujímavosti
Masturbácia a muži: 5
Masturbácia a muži: 5 faktov, ktoré menia pohľad na intímne zdravie
vysetrenie.sk
Známe letovisko má problém:
Známe letovisko má problém: VIDEO Oblasť začali okupovať TIETO krásne vtáky! Kde sa vzali?
Zaujímavosti
FOTO Celkový pohľad na vchod
TAKÝTO podnik ste ešte nevideli: Za pultom stoja baristi, no skutočný šéf nie je človek!
Zaujímavosti

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Svet športu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel československý strieborný olympijský medailista
Svet športu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel československý strieborný olympijský medailista
Futbal
Nemecko – Lotyšsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Nemecko – Lotyšsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Nórsko – Slovinsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Nórsko – Slovinsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
VIDEO Zábery len pre silné povahy: Favorit MotoGP skončil v nemocnici, víťazný Talian
VIDEO Zábery len pre silné povahy: Favorit MotoGP skončil v nemocnici, víťazný Talian
MotoGP

Auto-moto

Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Hľadám prácu
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Pracovné prostredie
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
Motivácia a inšpirácia
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
O práci s humorom

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Rady a tipy
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Rady a tipy

Technológie

Tento bežný vitamín môže pomáhať rakovinovým bunkám prežiť. Vedci teraz ukázali, ako im túto ochranu zobrať
Tento bežný vitamín môže pomáhať rakovinovým bunkám prežiť. Vedci teraz ukázali, ako im túto ochranu zobrať
Veda a výskum
Pred kúpou notebooku si skontroluj, či má tieto všetky porty. Inak to môžeš neskôr oľutovať
Pred kúpou notebooku si skontroluj, či má tieto všetky porty. Inak to môžeš neskôr oľutovať
Návody
VIDEO: Rusi sa ukryli v zničenej budove. Ukrajinci tam namiesto vojakov poslali robota s 300 kg výbušnín, nemali šancu
VIDEO: Rusi sa ukryli v zničenej budove. Ukrajinci tam namiesto vojakov poslali robota s 300 kg výbušnín, nemali šancu
Armádne technológie
Ľudský mozog sa tisíce rokov zmenšuje. Prečo potom nie sme hlúpejší než naši predkovia?
Ľudský mozog sa tisíce rokov zmenšuje. Prečo potom nie sme hlúpejší než naši predkovia?
História

Bývanie

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia

Pre kutilov

Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Feminity & Oriflame joga: Štýlová Soňa Skoncová, Simona Brnová a mnohé ďalšie
Slovenské celebrity
Feminity & Oriflame joga: Štýlová Soňa Skoncová, Simona Brnová a mnohé ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
Drsné vyhrážky z Washingtonu: Trumpovi dochádza trpezlivosť! Vyhlásil nekompromisné ultimátum
Desivá nákaza sa šíri
Zahraničné
Desivá nákaza sa šíri Európou: Dažďová hniloba napáda aj genitálie! Tvoria sa hnisavé vyrážky
Šokujúce priznanie ukrajinských vojakov:
Zahraničné
Šokujúce priznanie ukrajinských vojakov: Ničíme vlastné drony! TOTO je dôvod
Šialená policajná naháňačka s
Zahraničné
Šialená policajná naháňačka s bizarným koncom: Opitého vodiča po osudnom náraze čakalo obrovské prekvapenie

Ďalšie zo Zoznamu