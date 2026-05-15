Hrozná skúsenosť slovenských speváčok na Eurovízii: Po 15 rokoch odhalili pravdu!

BRATISLAVA - Daniela a Veronika Nízlové po 15 rokoch odhalili sklamanie, ktoré prežívali počas účinkovania v Eurovízii. Z ich slov ostanete naozaj prekvapení...
Speváčky Daniela a Veronika Nízlové, známe ako duo Twiins, po 15 rokoch prehovorili o nepríjemných zážitkoch z ich účasti na Eurovízii. Hoci pre mnohých fanúšikov zostáva ich vystúpenie nezabudnuteľným momentom, samotné speváčky na túto skúsenosť nespomínajú len v dobrom. Sestry si zaspomínali na veľkolepú atmosféru podujatia, kde vystupovali pred 35-tisíc divákmi v hale a ďalšími 120 miliónmi ľudí pri televíznych obrazovkách.
Za prestížnou súťažou sa však podľa ich slov skrývalo viacero nepríjemných zlyhaní a omylov. Ako prezradili, od začiatku propagácie ich súťažnej skladby ich v zahraničí opakovane predstavovali ako reprezentantky Slovinska namiesto Slovenska. K správnemu predstaveniu vraj došlo len raz – paradoxne práve v slovinskej Ľubľane. Zmätok pokračoval aj počas samotnej súťaže.
„Nepridalo nám na šťastí ani to, že sme boli so Slovinskom v jednom semifinále. Pred každým semifinálovým vystúpením išlo v televízii sprievodné video s osobnosťou, ktorá pochádza z danej krajiny a mala vo svojom rodnom jazyku vysloviť slogan „Feel Your Heartbeat“. V klipe účinkoval slovinský kajakár, ktorý to samozrejme povedal po slovinsky," napísali speváčky na sociálnej sieti. Nepríjemnosti sa vraj prejavili aj počas živého prenosu.
„Po prenose, kde sme mali dobabraný zvuk, sa pán zvukár ospravedlnil za rozhodené zvukové pomery, lebo nastavil na živý prenos pomery speváčky zo Slovinska," pokračovali. Najväčšie sklamanie však prišlo po zverejnení výsledkov. Od postupu do finále delili duo iba tri body. Podľa ich slov sa neskôr dozvedeli, že Izrael im mal udeliť osem bodov, no v oficiálnych výsledkoch ich získalo Slovinsko, zatiaľ čo Slovensko ostalo bez bodov. Keď sa situáciu pokúšali riešiť, údajná chyba mala byť popretá.
„Mali sme byť prvé v histórii, ktoré postúpili do finále,“ naznačili svoje sklamanie. Napriek horkej pachuti si Twiins z Eurovízie odniesli aj silný zážitok a dôležitú skúsenosť. Ich 13. miesto zostáva dodnes jedným z najlepších výsledkov Slovenska v súťaži. S nadhľadom dnes spomínajú aj na kuriózny detail – dokonca aj na hotelovej faktúre mali ako krajinu uvedené Slovinsko namiesto Slovenska.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%