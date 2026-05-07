Brina Knauss rozširuje lineup UNBROS Whispers of Ice

Festival UNBROS Whispers of Ice nepoľavuje. Po oznámení mien ako Argy, Miss Monique, Kölsch a D.K.O b2b ANTYME prichádza ďalšie meno, ktoré do Tipos Arény vnesie hĺbku, emóciu a technickú dokonalosť. 18. septembra 2026 sa k zostave pripojí slovinská umelkyňa Brina Knauss.
Hudobná inteligencia a globálny rešpekt
Brina Knauss prináša do Tipos Arény vzácnu kombináciu technickej precíznosti a emočnej inteligencie. Svoje klasické hudobné vzdelanie pretavuje do moderných zvukových plôch, ktoré vynikajú harmóniou a premysleným groove-om. Jej schopnosť „čítať“ publikum a budovať imerzívnu atmosféru z nej urobila stálicu svetových pódií ako Ultra Miami, Awakenings, Cercle, Tomorrowland či Zamna v Tulume. S vlastným labelom EMPATH dnes Brina definuje novú úroveň melodického techna, kde hlboké bíty dopĺňajú transcendentné vokály a organické melódie.
Cesta od Milána k svetovej špičke
Brina si vybudovala renomé v najprestížnejších milánskych kluboch, čo jej otvorilo dvere k spoluprácam s menami ako Carl Cox či Solomun. Jej produkcia pod hlavičkami rešpektovaných labelov a aktuálna kuratela vlastnej značky EMPATH z nej robia umelkyňu v najlepšej forme. V Bratislave sa fanúšikovia môžu tešiť na set, ktorý ich prevedie od hlbokých melodických pasáží až po energický peak-time drive.
Tipos Aréna ako centrum európskej elektroniky
Oznámením Briny Knauss sa line-up na 18. septembra stáva jedným z najsilnejších v strednej Európe. Fanúšikovia sa môžu tešiť na:
- Argy (GR): Slovenská premiéra s vizuálnym konceptom NEWORLD II.
- Miss Monique (UA): Kráľovná progresívneho zvuku po prvýkrát na Slovensku.
- Kölsch (DK): Exkluzívna šou „Kölsch & The Machine“.
- D.K.O b2b ANTYME: slovenský support, ktorý vystúpi prevažne s vlastnou produkciou
- Symphony of Soul by UNBROS: Unikátny 60-minútový set živého symfonického orchestra interpretujúci EDM hymny.
Predaj lístkov: Pozor na zmenu vlny
Kategória Early-bird je definitívne minulosťou. Momentálne sme v rámci First Release, no s ohlásením Briny Knauss očakávame zvýšený nápor na zostávajúce kapacity.
Vstupenky a informácie
Oficiálny predaj: www.unbros.eu
Sieť: predpredaj.sk
Sledujte aktuality na IG: @unbros_
- reklamná správa -