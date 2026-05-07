ONLINE Trump hlási veľký posun s Iránom: Macron rieši Hormuz, SAE odmietli hrozby Teheránu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda s Iránom je „veľmi reálna“. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC. Situáciu sledujeme online.
6:10 Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu odkázali Iránu, že ich medzinárodné a obranné dohody sú ich „výlučnou suverénnou záležitosťou“. Odmietli tým nedávne tvrdenie Teheránu, ktorý uviedol, že spolupráca SAE so Spojenými štátmi ohrozuje bezpečnosť Iránu a jeho národné záujmy. Informuje o tom agentúra Reuters.
Dohoda s Iránom je vysoko pravdepodobná, tvrdí Trump
„Chcú uzavrieť dohodu... chcú rokovať,“ povedal Trump na brífingu v Oválnej pracovni. „Za posledných 24 hodín sme viedli veľmi dobré rokovania a je veľmi reálne, že sa nám podarí dohodnúť,“ dodal. Americký prezident ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu, ktoré budú nakoniec prevezené na územie USA. Ministerstvo zahraničných vecí Teheránu takéto plány popieralo.
BBC uvádza, že Trump vo svojom prejave zároveň nenápadne naznačil, že Irán bude nakoniec prinútený k dohode. „Uvidíme, či budú súhlasiť alebo nie. A ak nebudú, nakoniec budú musieť súhlasiť aj tak krátko na to,“ vyhlásil. Prezidentove slová podľa BBC nadviazali na jeho skorší príspevok na platforme Truth Social, v ktorom prisľúbil obnovenie a zintenzívnenie útokov, ak rokovania zlyhajú.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že „plán a návrh USA sa stále posudzujú“. Teherán podľa neho oznámi svoje stanovisko sprostredkovateľovi Pakistanu „po finalizácii svojich názorov“.
Macron telefonoval s Pezeškijánom, vyzval na uvoľnenie Hormuzského prielivu
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškijánom. Počas rozhovoru opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Británie na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Informuje o tom agentúra Reuters. „Vyzval som iránskeho prezidenta, aby túto príležitosť využil, a mám v úmysle túto tému prebrať s prezidentom Trumpom,“ napísal Macron na X.
Pezeškiján „zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu,“ informovali iránske štátne médiá. „Prezident našej krajiny poukázal na nedôveru Iránu voči Spojeným štátom a uviedol, že je to spôsobené nepriateľskými krokmi americkej strany, ktorá počas nedávnych rokovaní dvakrát zaútočila na našu krajinu,“ uviedli.
Rozhovor oboch lídrov sa uskutočnil krátko po oznámení francúzskej armády, že lietadlová loď Charles de Gaulle sa cez Suezský prieliv plaví na juh Červeného mora v rámci príprav na misiu s cieľom obnoviť slobodu plavby cez Hormuzský prieliv.