Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

ONLINE Trump hlási veľký posun s Iránom: Macron rieši Hormuz, SAE odmietli hrozby Teheránu

Prezident USA Donald Trump.
Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Jacquelyn Martin)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda s Iránom je „veľmi reálna“. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

6:10 Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu odkázali Iránu, že ich medzinárodné a obranné dohody sú ich „výlučnou suverénnou záležitosťou“. Odmietli tým nedávne tvrdenie Teheránu, ktorý uviedol, že spolupráca SAE so Spojenými štátmi ohrozuje bezpečnosť Iránu a jeho národné záujmy. Informuje o tom agentúra Reuters.

Dohoda s Iránom je vysoko pravdepodobná, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda s Iránom je „veľmi reálna“. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC.

„Chcú uzavrieť dohodu... chcú rokovať,“ povedal Trump na brífingu v Oválnej pracovni. „Za posledných 24 hodín sme viedli veľmi dobré rokovania a je veľmi reálne, že sa nám podarí dohodnúť,“ dodal. Americký prezident ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu, ktoré budú nakoniec prevezené na územie USA. Ministerstvo zahraničných vecí Teheránu takéto plány popieralo.

BBC uvádza, že Trump vo svojom prejave zároveň nenápadne naznačil, že Irán bude nakoniec prinútený k dohode. „Uvidíme, či budú súhlasiť alebo nie. A ak nebudú, nakoniec budú musieť súhlasiť aj tak krátko na to,“ vyhlásil. Prezidentove slová podľa BBC nadviazali na jeho skorší príspevok na platforme Truth Social, v ktorom prisľúbil obnovenie a zintenzívnenie útokov, ak rokovania zlyhajú.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že „plán a návrh USA sa stále posudzujú“. Teherán podľa neho oznámi svoje stanovisko sprostredkovateľovi Pakistanu „po finalizácii svojich názorov“.

Macron telefonoval s Pezeškijánom, vyzval na uvoľnenie Hormuzského prielivu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškijánom. Počas rozhovoru opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Británie na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Informuje o tom agentúra Reuters. „Vyzval som iránskeho prezidenta, aby túto príležitosť využil, a mám v úmysle túto tému prebrať s prezidentom Trumpom,“ napísal Macron na X.

Pezeškiján „zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu,“ informovali iránske štátne médiá. „Prezident našej krajiny poukázal na nedôveru Iránu voči Spojeným štátom a uviedol, že je to spôsobené nepriateľskými krokmi americkej strany, ktorá počas nedávnych rokovaní dvakrát zaútočila na našu krajinu,“ uviedli.

Rozhovor oboch lídrov sa uskutočnil krátko po oznámení francúzskej armády, že lietadlová loď Charles de Gaulle sa cez Suezský prieliv plaví na juh Červeného mora v rámci príprav na misiu s cieľom obnoviť slobodu plavby cez Hormuzský prieliv.

Viac o téme: VojnaUSADonald TrumpIránHormuzský prieliv
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ceny plynu v Európe
Ceny plynu v Európe prudko PADAJÚ! Trumpova dohoda s Iránom prináša nádej a okamžitú úľavu trhom
Zahraničné
Irán opäť útočí na Emiráty: Horí ropné zariadenie, hlásia aj zranených
Zahraničné
Zničené lietadlo E-3 Sentry
Desivá bilancia vojny: Irán zničil šestnásť základní USA, sú nepoužiteľné! Pomohla mu Čína
Zahraničné
Trump nie je spokojný
Trump nie je spokojný s návrhom Iránu na mierové rozhovory: Mier sa vzďaľuje a rokovania stoja
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Prominenti
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Zoznam TV
Dara Rolins mala na krku obrovský problém: Chytili ju pri krádeži v obchode!
Dara Rolins mala na krku obrovský problém: Chytili ju pri krádeži v obchode!
Prominenti

Domáce správy

Kliešte sú aktívne aj
Kliešte sú aktívne aj v mestách: Slovensko má interaktívnu MAPU výskytu! Zistite, kde je najväčšie riziko
Domáce
ROZHOVOR Minister Richard Takáč:
ROZHOVOR Minister Richard Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Domáce
Ilustračné foto
Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o daniach: Vo štvrtok sa rozhodne o konci takmer mesačnej schôdze NR SR
Domáce
Vo Fiľakove slávnostne otvorili kompletne zrekonštruovanú historickú radnicu:Čo sa zmenilo?
Vo Fiľakove slávnostne otvorili kompletne zrekonštruovanú historickú radnicu:Čo sa zmenilo?
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu odvetou: Diplomatov vyzýva na evakuáciu pred oslavami 9. mája
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
ONLINE Trump hlási veľký posun s Iránom: Macron rieši Hormuz, SAE odmietli hrozby Teheránu
Zahraničné
FOTO Alexander Stubb
Fínsky prezident otvorene: OBNOVENIE kontaktu Európa-Putin je na stole už ROKY! O všetkom môžu rozhodnúť USA
Zahraničné
Aktivistky tancujú na lodi
Aktivistky z Palestíny vzbudili VÁŠNE: Na VIDEU provokovali sexy tancom, TOTO žiadajú od Izraela!
Zahraničné

Prominenti

Raper Ego, Bratislavské módne
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Domáci prominenti
Premiéra filmu Diabol nosí
Nevydarená plastika? Na známu Slovenku sa valí kritika... Veď vyzerá ako Michael Jackson!
Domáci prominenti
Tereza Brodská
Bolestné spomienky českej herečky: Slávna mama ju "dala preč" ako 6-týždňové bábätko!
Osobnosti
FOTO Herečka Karin Haydu
FOTO Herečka Karin Haydu vyráža dych: Takto dobre už dlho nevyzerala!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Aj Slnko sa točí,
Aj Slnko sa točí, NASA mení školské učebnice: TOTO je ťažiskom všetkých objektov našej slnečnej sústavy!
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Hasiči dvíhajú VAROVNÝ prst! NESPRÁVNE nabíjanie mobilu vás môže stáť strechu nad hlavou
Zaujímavosti
Odstránenie ochlpenia v intímnej
Odstránenie ochlpenia v intímnej oblasti: Čo je najbezpečnejšie a čo hovorí medicína
vysetrenie.sk
Vedci z Karlovej univerzity
Vedci z Karlovej univerzity odhalili TAJOMSTVO Grónska! Pod ľadom sa skrýva tisícročné VAROVANIE
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)

Šport

Juraj Slafkovský v druhom kole play-off: Online prenos z 1. zápasu Buffalo – Montreal
Juraj Slafkovský v druhom kole play-off: Online prenos z 1. zápasu Buffalo – Montreal
NHL
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Liga majstrov
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
Tipsport liga
Hovoria o tom aj v zahraničí: Nitriansky miláčik Čederle odchádza, už je známy aj nový klub
Hovoria o tom aj v zahraničí: Nitriansky miláčik Čederle odchádza, už je známy aj nový klub
Tipsport liga

Auto-moto

Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Vzťahy na pracovisku
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Domáce

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
Koláče a torty

Technológie

Omega-3 doplnky nemusia chrániť pamäť tak, ako sa dlho tvrdilo. Nová štúdia ich spája s rýchlejším kognitívnym poklesom
Omega-3 doplnky nemusia chrániť pamäť tak, ako sa dlho tvrdilo. Nová štúdia ich spája s rýchlejším kognitívnym poklesom
Veda a výskum
Ukrajina ponúka svoje mínolovky na vyčistenie Hormuzského prielivu. Svetový obchod by sa mohol znova rozbehnúť
Ukrajina ponúka svoje mínolovky na vyčistenie Hormuzského prielivu. Svetový obchod by sa mohol znova rozbehnúť
Armádne technológie
Turecko práve predstavilo hypersonickú raketu Block 4: Má ísť o najväčšiu a najvýkonnejšiu raketu programu TAYFUN
Turecko práve predstavilo hypersonickú raketu Block 4: Má ísť o najväčšiu a najvýkonnejšiu raketu programu TAYFUN
Armádne technológie
Čo Galilea nakoniec presvedčilo, že Zem obieha okolo Slnka? Odpoveď ukrýva Jupiter a Venuša
Čo Galilea nakoniec presvedčilo, že Zem obieha okolo Slnka? Odpoveď ukrýva Jupiter a Venuša
Veda a výskum

Bývanie

Aj pre toto si možno neviete oddýchnuť. 7 chýb v spálni, ktoré vám môžu nenápadne kaziť spánok
Aj pre toto si možno neviete oddýchnuť. 7 chýb v spálni, ktoré vám môžu nenápadne kaziť spánok
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sú raňajky naozaj najdôležitejším jedlom dňa? Odborník vysvetľuje, či sa oplatí jesť hneď po prebudení
Zdravie
Sú raňajky naozaj najdôležitejším jedlom dňa? Odborník vysvetľuje, či sa oplatí jesť hneď po prebudení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kliešte sú aktívne aj
Domáce
Kliešte sú aktívne aj v mestách: Slovensko má interaktívnu MAPU výskytu! Zistite, kde je najväčšie riziko
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu odvetou: Diplomatov vyzýva na evakuáciu pred oslavami 9. mája
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
ONLINE Trump hlási veľký posun s Iránom: Macron rieši Hormuz, SAE odmietli hrozby Teheránu
ROZHOVOR Minister Richard Takáč:
Domáce
ROZHOVOR Minister Richard Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval

Ďalšie zo Zoznamu