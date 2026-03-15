Bude SVADBA: Tehotná speváčka Sima sa ZASNÚBILA... Aha na ten PRSTEŇ!

BRATISLAVA - Speváčka Sime Hegerovej (29) oznamuje jednu krásnu správu za druhou. Koncom minulého roka odhalila, že je tehotná... No a čoskoro sa z nej stane aj vydatá pani. Fanúšikom sa totiž pochválila zásnubami!
Pre speváčku Simu bude rok 2026 rokom veľkých životných zmien. Už v najbližšídch mesiacoch sa stane mamou, no a zdá sa, že čoskoro sa oblečie aj do bieleho. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž podelila o krásnu novinku - jej priateľ Tomáš Gajlik pred ňou pokľakol a požiadal ju o ruku. „A ona povedala ÁNO,“ napísal k videu, ktoré zachytáva zlatý prsteň s veľkým ligotavým diamantom.
Dvojica tvorí pár dlhé roky, no má za sebou aj jedno turbulentné obdobie - v roku 2024 Sima priznala, že po viac ako desiatich rokoch vzťahu sa na chvíľu rozišli. „Mimochodom, do toho sme sa stihli s Gajlom rozísť,“ oznámila v tom období "medzi rečou", keď bilancovala uplynulé mesiace. Aktuálne však dvojica prežíva najkrajšie chvíle svojho života. A čoskoro sa z nich stanú nielen rodičia, ale aj manželia. Gratulujeme!