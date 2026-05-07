Premiér odcestoval do Nemecka: Stretne sa s bavorským premiérom a navštívi Dachau

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok ráno odcestoval do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom a vystúpi na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii, informuje TASR.
Premiér bude diskutovať so Söderom o bilaterálnych vzťahoch, uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Slovensko-Bavorská podnikateľská a expertná konferencia, na ktorej sa Fico zúčastní, bude zameraná na automobilový priemysel.
Svoju pracovnú cestu v Nemecku slovenský premiér zavŕši návštevou koncentračného tábora Dachau, kde položí kyticu k pomníku obetí národného socializmu. ÚV SR pripomenul, že tento tábor bol zriadený v roku 1933 a stal sa symbolom nacistického teroru. Oslobodený bol 29. apríla 1945 americkou armádou. Predseda vlády by sa mal na Slovensko vrátiť vo štvrtok večer.