Tehotná speváčka Sima pod paľbou KRITIKY: Stále koncertuje... Na pódiu bude aj RODIŤ?!

BRATISLAVA - Speváčka Sima Hegerová (29) sa začiatkom decembra podelila o krásnu novinku - čoskoro sa stane mamou. Aktuálne je už v 8. mesiaci, pýši sa veľkým tehotenským bruškom, no koncertovať stále neprestáva. A to sa mnohým nepozdáva. Ocitla sa pod paľbou kritiky!
Radostnú novinku o tom, že sa už čoskoro stane mamou, oznámila začiatkom decembra. A v januári už ohlasovala svoje Big mama tour, teda koncertnú šnúru, s ktorou precestuje celé Slovensko aj susedné Česko. Tá odštartovala 5. marca a potrvá do 19. marca. Sociálne siete už zaplavili zábery z prvých koncertov, na ktorých vystupuje v 8. mesiaci tehotenstva.
No hoci mnohí speváčku chvália, že vyzerá výborne a fandia jej, našli sa aj takí, ktorým sa jej správanie vo vysokom štádiu tehotenstva nepozdáva. A spustila sa na ňu paľba kritiky. „Fúúúha a to je akože moderná budúca mama? To bábätko musí mať riadny hluk z reprákov,“ reagoval jeden z hejterov. „Chúďa malé v brušku... A to sa nevie normálne obliecť ako tehuľka? Čo je už toto za chorá doba?“ pridal sa ďalší.
„Chúďa babenko. O čo ide, kde je pokora k životu nenarodenému... Kam kráčate mladí ľudia, ženy. Vymlelo vám úplne v tých hlavách?“ pýtala sa ďalšia z komentujúcich pod príspevkom. Kritici sa zhodujú v tom, že by v 8. mesiaci už mala sedieť doma a nevystupovať. Nad jej koncertami krútia hlavami a pýtajú sa, kam to až môže zájsť. „Za chvíľu budú na tom pódiu aj rodiť pred všetkými,“ dodala komentujúca a pridala sa ďalšia: „Aj kojiť. Choré toto.“
Podľa anglického úradu NIOSH by tehotné ženy nemali byť pravidelne vystavované hluku nad približne 115 decibelov, čo je porovnateľné s hlukom motorovej píli či práve veľmi hlasná hudba. Krátkodobé vystavenie hluku zvyčajne nepredstavuje vážne riziko, problémom je najmä jeho opakovanie a dlhodobé pôsobenie - tu však odborníci hovoria o viac ako 8 hodinách.
Možné riziká pre plod:
1. Poškodenie sluchu plodu
- sluch plodu sa začína rozvíjať približne okolo 18. - 20. týždňa tehotenstva
- veľmi silný hluk sa môže prenášať cez telo matky a plodovú vodu
- dlhodobý hluk nad 100 - 120 dB môže zvýšiť riziko: poškodenia vnútorného ucha, vrodenej poruchy sluchu
2. zvýšený stres plodu
Silný hluk môže vyvolať:
- zrýchlený srdcový tep plodu
- zvýšenú pohybovú aktivitu plodu
- zvýšené hladiny stresových hormónov u matky
3. Riziko predčasného pôrodu alebo nižšej pôrodnej hmotnosti
Niektoré štúdie naznačujú, že dlhodobé vystavenie silnému hluku (najmä pracovné prostredie) môže súvisieť s:
- predčasným pôrodom
- nižšou pôrodnou hmotnosťou