Speváčka Sima je zázrak prírody: V 6. mesiaci tehotenstva má na bruchu tehličky!

Simona Sima Hegerová Zobraziť galériu (20)
Simona Sima Hegerová (Zdroj: Ján Zemiar)
DUBAJ - Toto sa len tak nevidí! Zatiaľ čo väčšina budúcich mamičiek rieši rastúce bruško a únavu, speváčka Sima sa aj v šiestom mesiaci tehotenstva môže pochváliť super postavou. Aj na konci druhého trimestra má totiž na bruchu tehličky.

Radostnú novinu o tom, že sa už čoskoro stane mamou, oznámila začiatkom decembra. Odvtedy jej bruško síce rastie, no svaly nikam nezmizli. Práve naopak! Speváčka prekvapila zábermi z dovolenky v slnečných Spojených arabských emirátoch, kde zapózovala v plavkách a ukázala, že príroda jej nadelila poriadnu výbavu. „Tehličky sú tam stále. Len majú nájomníka alebo nájomníčku,“ okomentovala s humorom video, na ktorom sa aj napriek tehotenskému brušku jasne rysuje pekáč buchiet.


Fanúšikovia zostali v totálnom šoku. „Mať tehličky počas tehotenstva? Wow!“ odkázala jej jedna z obdivovateliek. „To nie je fér! Vyzerám tehotnejšie než ty. Ako je možné, že máš tehličky?“ pridala sa ďalšia. Sama Sima priznáva, že ide o niečo výnimočné. „Je to asi nezvyčajné, najmä keď už začínam šiesty mesiac,“ reagovala. Napriek tehotenstvu však srší energiou a optimizmom, ktoré by jej mohli mnohí závidieť.

Nový rok privítala spolu s priateľom v Dubaji a netají sa tým, že má pred sebou obrovské plány. „Medzi hudobné ciele som si do diára musela zapísať aj pôrod. Stále sa však cítim nezastaviteľná. Rok 2026, ideme na to!“ vyhlásila sebavedomo.

Speváčka Sime je zázrak prírody: V 6. mesiaci tehotenstva má na bruchu tehličky! (Zdroj: Instagram)

