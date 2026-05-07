Irán popiera útok na juhokórejskú loď: Výbuch v Hormuzskom prielive vyvolal nové napätie

SOUL/TEHERÁN - Iránske veľvyslanectvo v juhokórejskom Soule vo štvrtok odmietlo tvrdenia, že ozbrojené sily Teheránu mali dočinenia s výbuchom, ktorý tento týždeň zasiahol plavidlo Južnej Kórey v Hormuzskom prielive. Upozornila na to agentúra AFP.
Požiar na lodi
Výbuch a následný požiar vypukol na obchodnej lodi HMM Namu, ktorá sa plavila pod vlajkou Panamy, v pondelok. Všetkých 24 členov posádky vrátane šiestich Juhokórejčanov je v poriadku. Americký prezident Donald Trump následne tvrdil, že na loď útočil Irán, a Kóreu vyzval, aby sa zapojila do operácií USA v Hormuzskom prielive, ktorých cieľom je obnoviť bežnú plavbu v tejto kľúčovej úžine.
Iránske veľvyslanectvo vo štvrtkovom stanovisku vyhlásilo, že „rozhodne odmieta a kategoricky popiera všetky obvinenia týkajúce sa zapojenia ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky do incidentu, pri ktorom došlo k poškodeniu kórejského plavidla v Hormuzskom prielive“. Od začiatku vojny na Blízkom východe z konca februára Teherán „opakovane zdôrazňuje, že (táto úžina) predstavuje neodlúčiteľnú súčasť jeho obrannej geografie“.
Napätie v Hormuzskom prielive
„Bezpečná plavba cez Hormuzský prieliv si preto vyžaduje úplné dodržiavanie platných noriem,“ dodala ambasáda. „Za takýchto okolností... môže ignorovanie stanovených požiadaviek a operačných skutočností viesť k nechceným incidentom. Zodpovednosť za takéto dôsledky nesú strany, ktoré pokračujú v tranzite alebo v činnostiach v tejto oblasti bez riadneho zohľadnenia týchto skutočností,“ uzavrelo veľvyslanectvo vo vyhlásení.