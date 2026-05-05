Obavy sa naplnili! Speváčke Sime dáva tehotenstvo poriadne zabrať: Zrútila sa počas koncertu

BRATISLAVA - Tehotenstvo s ňou poriadne lomcuje! Speváčka Sima prežíva jedno z najkrajších období v živote, no zároveň aj jedno z najnáročnejších. Po vlne kritiky za koncertovanie sa obavy fanúšikov naplnili.
Tehotná speváčka Sima pod paľbou KRITIKY: Stále koncertuje... Na pódiu bude aj RODIŤ?!
Speváčka Sima, ktorá sa už čoskoro stane mamou, bola v posledných týždňoch terčom kritiky. Mnohí jej vyčítali, že aj v pokročilom štádiu tehotenstva stále vystupuje. Ona si však stála za svojím. Najnovšie však sama priznala, že emócie ju už dobiehajú. Na koncerte legendárnej Lucie Bílá zažila momenty, na ktoré tak skoro nezabudne. A nešlo len o obyčajné dojatie – slzy tiekli opakovane.
„Tehotná nemôžem chodiť na koncerty,“ priznala úprimne s nadsázkou. Ako sama opísala, rozplakala sa hneď niekoľkokrát – a vždy z iného dôvodu. Najskôr ju dostali piesne, ktoré jej pripomenuli detstvo a spevácke súťaže. Ešte silnejší moment však prišiel, keď sa jej samotná Lucie Bílá prihovorila priamo z pódia. „Rozprávala na mňa ako na kolegyňu… úplne ma to dojalo,“ naznačila.
Ani to však nebolo všetko. Keď sa už zdalo, že sa upokojila, prišla ďalšia vlna emócií. Uvedomila si totiž, kde vlastne sedí. „Zrazu mi došlo, že som v prvej rade na koncerte žijúcej legendy a že ma vôbec eviduje… akože whaaat?“ opísala moment, ktorý ju opäť rozplakal. Silným gestom bolo aj to, keď od speváčky dostala svadobnú kytičku. A práve vtedy sa emócie opäť vymkli spod kontroly.
Úplne ju však „dorazil“ záver koncertu. Keď fanúšikovia nosili kvety pod pódium, všimla si staršiu ženu s barlou – a v hlave sa jej rozbehol vlastný príbeh. Predstavila si svoju budúcnosť, koncerty o roky neskôr aj svojich fanúšikov, ktorí s ňou zostanú. „Zrazu som si vás všetkých predstavila ako dôchodcov… a že sa takto budeme stretávať na koncertoch. Úplne som zas revala,“ priznala bez okolkov. Zdá sa, že Sima prežíva extrémne silné obdobie plné emócií.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%