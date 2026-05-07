ROZHOVOR Minister Richard Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval

BRATISLAVA - V Smere-SSD sa nástupcom Roberta Fica nezaoberajú, súčasný premiér podľa jeho slov povedia stranu do najbližších parlamentných volieb ako líder. On sám ambíciu byť predsedom strany nemá. Po neodhlasovaní katastrálneho zákona sa mu prišiel ospravedlniť sám Andrej Danko, čo presne sa v SNS stalo, nevie a zdôrazňuje, že koalícia funguje ďalej. O aktuálnej situácii v súvislosti s PPA, dopadoch konfliktu na Blízkom východe na náš trh či ceste premiéra do Moskvy sme sa rozprávali s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za Smer-SSD RICHARDOM TAKÁČOM.
Európska komisia navrhla odobrať Pôdohospodárskej platobnej agentúre trvalú akreditáciu, pretože nemá dostatočné mechanizmy na odhaľovanie pochybení. Vo štvrtok malo v tejto súvislosti prebehnúť stretnutie so zástupcami EK. Aká je aktuálne situácia?
- Na začiatok by som povedal, že nie sú vôbec ohrozené žiadne finančné prostriedky pre poľnohospodárov, potravinárov alebo lesníkov z hľadiska vyplácania. To vytvorila opozícia. Nie je nijaký problém, ktorý by sme nevedeli vysvetliť alebo odstrániť. Je záhadné, odkiaľ má slovenská opozícia – PS a ďalší, médiá – tento list k dispozícii, nakoľko ide o audit, ktorý je stále otvorený. Vôbec tam nie sú pochybenie z pohľadu korupcie a systémových zlyhaní. Pred vyše týždňom, vo štvrtok, nám tento list prišiel. Teraz nám beží dvojmesačná lehota, aby sme si na technickej úrovni vysvetlili so zástupcami EK, ktorí audit robili, naše postoje k jednotlivým zisteniam. Tých zistení je deväť – šesť sa dotýka PPA, tri sa dotýkajú certifikačného orgánu. Takýchto auditov sú za rok desiatky, je to štandardne nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách. Od štvrtka nám teda beží dvojmesačná lehota. Veľmi operatívne sme už urobili kroky. Štátna tajomníčka sa bilaterálne stretla s generálnou riaditeľkou DG AGRI, vysvetlili si nejaké veci. Náš veľvyslanec v Bruseli viackrát komunikoval s generálnou riaditeľkou DG AGRI. A, samozrejme, vo štvrtok prebehlo spoločné rokovanie PPA, certifikačného orgánu a príslušného orgánu na ministerstve spolu so zástupcami EK.
Požadovali sme začiatkom týždňa stretnutie fyzicky v Bruseli, nechcem povedať, že nám to bolo odmietnuté, ale povedali, že si chcú prejsť veci online, tak vo štvrtok toto online rokovanie bolo. Ja mám len sprostredkované informácie, lebo v Bruseli to tak funguje, že keď som dal požiadavku, že tam chcem byť aj ja, tak zháňali komisára a generálnu riaditeľku DG AGRI s tým, že to nie je úroveň pre mňa, aj keď mňa to nedehonestuje, rád sa stretnem aj so štandardným referentom, chcem si to vypočuť na vlastné uši. Stretnutie teda prešlo na technickej úrovni kolegov, a na základe informácií, ktoré mám aj zo stáleho zastúpenia v Bruseli, tak dávajú dole pomyselný klobúk pred mojimi kolegami, ktorí na vysokej odbornej úrovni vecne a odborne argumentovali zástupcom EK a vysvetlili každé to zistenie, ktoré podľa nás zistením nie je. Tento proces bude ďalej bežať, má byť ďalšie rokovanie. Ja ako minister musím vždy počúvať certifikačný orgán u mňa na ministerstve, ktorý povie, či spĺňame alebo nespĺňame kritéria, či musíme alebo nemusíme urobiť opatrenia a v zásade navrhuje dočasnú akreditáciu alebo nejaké kroky. Aktuálne všetci títo ľudia, ktorí sa na tom podieľajú, hovoria o tom, že nevidia dôvody, aby sme dávali dočasnú akreditáciu na 12 mesiacov. Podotýkam dve veci – sú to ľudia, ktorí boli prijatí za predchádzajúcej vlády a zostali tam ako odborníci. Oni tam nijaké zistenia nevidia, ale ak by som to pritiahol za vlasy a z nejakých dôvodov by sme mali dať na 12 mesiacov dočasnú akreditáciu a vypracovať nejaký harmonogram, tak to nemá žiaden vplyv na vyplácanie finančných prostriedkov.
Aký je rozdiel medzi dočasnou a trvalou akreditáciou už pre konečného napríklad farmára?
- Ten to nepocíti. Ani poľnohospodár, ani potravinár... nikto nepocíti, či je dočasná alebo trvalá akreditácia, lebo všetky procesy ďalej bežia. Nie sú ohrozené žiadne peniaze a ak by aj bola udelená dočasná akreditácia, tak poľnohospodárov sa to nedotýka, lebo peniaze budú dostávať stále.
